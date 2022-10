Peste 50 de persoane au murit, iar alte 150 au fost rănite în Coreea de Sud, după o busculadă de Halloween

Peste 50 de persoane au murit și alte 150 au fost rănite, în urma busculadei formate la o petrecere în aer liber, în capitala Seul, unde zeci de mii de oameni s-au înghesuit să petreacă primul Halloween fără restricții, după trei ani de pandemie.

Agenția de știri Yonhap citează serviciul național de urgență și anunță 59 de morți și 150 de răniți, în urma busculadei formate la o petrecere de Halloween, organizată în aer liber în capitala Seul. Inițial, salvatorii au anunțat că zeci de persoane au fost resuscitate, dar pentru că situația este în dinamică, nu au putut stabili imediat un bilanț, conform biziday.ro.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl