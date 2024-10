Pentru prima dată, un moldovean reușește să alerge peste 5 000 de km din „Cursa autodepășirii” de la New York. Ce loc a ocupat atletul în clasamentul final

Atletul din Republica Moldova, Radu Budan, a ajuns cu succes la finișul „Cursei autodepășirii”, ce se desfășoară la New York, SUA, încheind clasamentul pe locul V. Astfel, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării al R. Moldova (MEC), el a devenit primul moldovean care a reușit să parcurgă toată distanța.

Budan a parcurs cele 3 100 de mile, echivalentul a aproximativ 5 000 de km, în 52 de zile.

Atletul mai are în palmares o cursă de 10 zile la New York, cu un rezultat de 1040 de kilometri, dar și alte peste 43 de curse de alergări, parcurse în decursul unui an.

Zece ani în urmă, un alt sportiv din Republica Moldova a încercat să parcurgă această distanță. Mai exact, în anul 2014, Veaceslav Dodonu a alergat 2 700 de mile sau aproximativ 4 345 de km.

La ediția din acest an a „Cursei autodepășirii” s-au înscris 12 sportivi din zece țări. Competiția mai este supranumită „Muntele Everest în alergările ultra” și se desfășoară în fiecare an, în perioada 30 august – 20 octombrie, menționează MEC.