Pe 4-5 decembrie, la Chişinău, se desfăşoară Forumul ONG 2024

Timp de două zile, la Chişinău, are loc Forumul ONG 2024, care reunește peste 200 de organizații non- guvernamentale, reprezentanți ai autorităților publice, parteneri de dezvoltare, experți internaționali și membri ai comunității, pentru a discuta implicarea societății civile în procesul de aderare la Uniunea Europeană, dar și soluții și inițiative de impact în diverse direcții ale sectorului asociativ.

Forumul ONG are loc de două ori pe an, iar tema actualei ediții este – “Societatea civilă pentru integrare europeană”, la care, în prim-plan, este poziționată participarea societății civile în procesul de negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, precum şi oportunităţile financiare europene pentru ONG-urile din tara noastră. Un alt aspect important discutat, ţine de strategiile de dezvoltare sustenabilă a societății civile.

Sursa foto: Serghei Bucico

La evenimentul de deschidere a participat şeful Delegaţiei Uniunii Europene în Moldova, reprezentanți ai ambasadei Germaniei în Republica Moldova, precum şi ai Guvernului Republicii Moldova. „Forumul ONG celebrează rezultatele organizațiilor societății civile. Întotdeauna ne-au fost alături partenerii noștri de dezvoltare, fără ei nu am fi reușit. Astăzi avem prezenți și reprezentanți ai organizațiilor societății civile din Parteneriatul Estic și respectiv, forumul nostru ONG se transformă și își lărgește barierele, scoate hotarele”, a declarat în deschidere Nina Lozinschi, președinta Consiliului ONG.

„Mă bucur enorm să văd o societate foarte activă și dornică de a contribui la realizarea acestui obiectiv strategic național, confirmat de referendumul din acest an. În ultimele săptămâni am participat la mai multe evenimente împreună cu societatea civilă, unde am discutat despre progresele și perspectivele reale ale țării de a adera la comunitatea europeană. Aceasta înseamnă că există un interes puternic din partea societății civile moldovenești și cred că doar prin integrarea activă a întregii societăți țara are mai multe șanse să se îndrepte și mai rapid pe calea integrării europene”, susţine Janis Mazeiks, șeful delegației Uniunii Europene în Moldova.

„Știm că sunteți forța motrice pentru schimbări în țările voastre. Vă puteți împinge guvernele, vă puteți convinge concetățenii în localitățile în care lucrați. Este foarte importantă munca pe care o faceți”, afirmă Verena Zell, șefa Cooperării pentru Dezvoltare, Ambasada Germaniei. „Avem nevoie de implicarea societății civile, pentru că nu vrem să se regăsească în legislație doar o perspectivă, perspectiva Guvernului. Este foarte importantă expertiza pe care o oferă societatea civilă, pe fiecare capitol de negociere. De aceea vă încurajăm în continuare să fiți activi”, a declarat Rodica Jereghi, șefă adjunctă a Biroului de Integrare Europeană.

Sursa foto: Serghei Bucico

Forumul ONG are scopul de a consolida societatea civilă şi a promova proiectele şi iniţiativele ONG-urilor din Republica Moldova, prin comunicare şi identificarea soluţiilor în cazul problemelor pe care le întâmpină organizațiile neguvernamentale.

Evenimentul este organizat de Consiliul ONG și Centrul CONTACT cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) și al Uniunii Europene. Pentru mai multe detalii, contactați Elena Nofit, comunicatoarea Centrulu,, la numărul de telefon 069749924 sau e-mail: elena.nofit@gmail.com