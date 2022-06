Pâinică la tigaie

Pe masa oricui, la orice sărbătoare, dar și în zilele obișnuite, pâinea este elementul principal. Ce facem, însă, dacă am zăbovit la serviciu sau am avut alte chestiuni și nu am reușit să o cumpărăm? Soluția este pâinea de casă, care, știm noi, este cea mai gustoasă, iar mirosul ei proaspăt scoasă din cuptor este îmbătător! Dar cum să se descurce cei care nu au cuptor? Și pentru ei am găsit soluția.

Sora colegei noastre, care de mai mulți ani locuiește în Ucraina, a împărtășit cu noi o rețetă simplă a unei pâinici pufoase la tigaie.

În primul rând, avem nevoie de o tigaie mare cu diametrul de 24 cm. În cazul în care tigaia dvs. este mai mică, puneți jumătate din ingrediente.

Ingrediente:

Apă fierbinte – 300 ml

Făină – 400 g

Drojdie vie – 17 g (drojdie uscată – 6 g)

Sare – 1 linguriță

Zahăr – 0,5 linguriță

Ulei vegetal pentru lucrul cu aluatul.

Metoda de preparare:

Turnați într-un vas apa fierbinte și adăugați 4 linguri de făină din cantitatea totală și 0,5 linguriță de zahăr. Amestecați bine până la omogenizare.

Lăsați masa obținută să se răcească până la o stare caldă, pentru că vom lucra, în continuare, cu drojdia, care trebuie diluată anume în lichid cald, fierbintele o va distruge.

Adăugați drojdia, amestecați până obțineți o masă omogenă, după care se lasă pentru 5 minute. Între timp, drojdia va începe să formeze o spumă cremoasă la suprafața apei, dovadă că drojdia este activă.

Adăugați toată făina rămasă și amestecați bine aluatul până se omogenizează. Veți obține un aluat moale.

Acoperiți vasul cu folie alimentară și lăsați la loc cald pentru aproximativ 1 oră. În rezultat, aluatul trebuie să-și dubleze volumul.

Ungeți mâinile și suprafața de lucru cu ulei vegetal, mutați aluatul pe suprafața de lucru și rotunjiți-l până obțineți forma unei pâinici.

Ungeți bine tigaia cu ulei vegetal, inclusiv pereții acesteia. Mutați aluatul în tigaie și-l presați un pic cu degetele. Ungeți aluatul deasupra cu ulei vegetal și acoperiți cu folie alimentară. Lăsați timp de încă 30 de minute, ceea ce-i va permite aluatului să-și mărească volumul.

Acoperiți tigaia cu un capac înalt sau, dacă nu aveți, cu o folie de staniol, după ce o periați cu ulei vegetal, pentru ca aceasta să nu se lipească de aluat. Puneți tigaia la foc minim și coaceți timp de 25 de minute pe o parte, până se rumenește.

Răsturnați pe cealaltă parte și coaceți încă 20-25 de minute, până obțineți o crustă aurie. Timpul de coacere este reglabil, în funcție de aragazul dvs.

Când e gata, scoateți pâinica pe o tavă și lăsați-o să se răcească. Medicii nu recomandă să consumăm produse de panificație fierbinți, pentru a nu suferi, ulterior, de dureri de stomac.

Veți obține o pâinică pufoasă și delicioasă.

Poftă mare!

Inga BOLDOVSKA, pentru ZdG

