Orașul natal al lui Putin, ținta unui atac masiv cu drone ucrainene. Incendii la un terminal petrolier din Sankt Petersburg

Într-un atac de amploare desfășurat în noaptea de 17 spre 18 octombrie asupra orașului Sankt Petersburg, forțele ucrainene au lovit un terminal petrolier, un centru de date și un pod. Potrivit presei de stat ruse, dronele ucrainene au lovit Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg și un centru de date aparținând VKontakte, companie rusă care deține o rețea socială populară în Rusia.

Aleksandr Drozdenko, guvernatorul regiunii Leningrad, a anunțat că 127 de drone ucrainene au fost doborâte în regiune. Resturile unei drone au avariat patru mașini într-o parcare, iar în zonă au fost semnalate incendii, relatează Kyiv Independent.

Publicația precizează că nu a putut verifica în mod independent, până la momentul publicării, țintele atacului și amploarea pagubelor.

Canalele ucrainene de monitorizare Exilenova+ și Supernova+ au relatat că atacul cu drone, descris drept „masiv”, a început la ora locală 2:50.

Imagini filmate de martori oculari din Sankt Petersburg par să arate drone ucrainene survolând orașul, precum și sistemele rusești de apărare antiaeriană în acțiune.

Putin’s home city is on fire 🔥 https://t.co/6VDfnh7WkP — Shaun Pinner (@ShaunPinnerUA) October 18, 2026

Sankt Petersburg este situat la 856 de kilometri nord de granița cu Ucraina și este orașul natal al președintelui rus, Vladimir Putin.

St Petersburg oil terminal and Vkontakte data center on fire after a massive drone attack on Russia’s Leningrad region. https://t.co/IBAimctrLb — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 18, 2026





Alte videoclipuri filmate la fața locului par să surprindă o dronă ucraineană lovind un pod cu opt benzi de circulație.

Numeroase înregistrări video par să arate Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg cuprins de flăcări.

Amplasată în portul orașului, instalația este una dintre cele mai mari unități de depozitare și export de combustibili din Rusia. Aceasta primește și expediază produse petroliere pe cale fluvială, feroviară și rutieră, având un volum anual de tranzit raportat de 12,5 milioane de tone.

Centrul de date al VKontakte, vizat în contextul atacurilor asupra infrastructurii digitale rusești

Atacul asupra centrului de date al VKontakte, cunoscută și sub numele de VK, este cel mai recent dintr-o serie de lovituri care au vizat infrastructura de internet a Rusiei. Forțele ucrainene au atacat în ultimele săptămâni mai multe centre de date ale companiei Yandex, îndeplinind astfel promisiunea președintelui Volodimir Zelenski de a „răspunde în același fel” la atacurile rusești asupra centrelor de date din Ucraina.

Forțele ucrainene au vizat de mai multe ori, pe parcursul războiului, Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia. Pe 4 iulie, Ucraina a lovit și avariat Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg într-un atac desfășurat în timpul nopții.

În contextul în care Moscova își intensifică atacurile asupra infrastructurii civile și energetice din Ucraina, Kievul continuă să lovească ținte aflate în adâncimea teritoriului rus. Prin atacuri cu roiuri de drone, Ucraina a perturbat traficul aerian în zona Moscovei și a avariat, în ultimele zile, centre de date din regiunea capitalei ruse.