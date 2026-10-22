Omor la Bălți, după o discuție aprinsă despre războiul din Ucraina: doi bărbați, trimiși în judecată. Aceștia riscă detenție pe viață

Doi bărbați, în vârstă de 43 și, respectiv, 53 de ani, au fost trimiși pe banca acuzațiilor, fiind învinuiți de comiterea unui omor, cu deosebită cruzime și din motive de prejudecată. Unul dintre aceștia este învinuit suplimentar de comiterea infracțiunii de jaf, a precizat joi, 22 octombrie, Procuratura Generală (PG).

Potrivit Procuraturii, pe 27 iulie 2026, pe timp de zi, cei doi, aflându-se într-un parc din municipiul Bălți, au bătut până la moarte un bărbat, în urma unor discuții aprinse referitoare la războiul din țara vecină.

„Aceștia i-ar fi aplicat victimei multiple lovituri în regiuni anatomice vitale, inclusiv asupra capului și feței, cauzând victimei suferințe fizice intense”, a precizat PG.

Conform raportului de expertiză judiciară, victimei i-au fost aplicate cel puțin 47 de acțiuni traumatice, dintre care cel puțin 26 au vizat regiunea cranio-cerebrală, iar cel puțin 21 de acțiuni traumatice au determinat leziunile corporale localizate la nivelul corpului, membrelor și cutiei toracice.

De asemenea, unul dintre învinuiți este acuzat că, după agresarea victimei, în timp ce aceasta se afla la sol, i-ar fi sustras telefonul mobil al acesteia, după care ar fi părăsit locul faptei.

Potrivit legii, bărbații riscă închisoare de până la 20 de ani sau detențiu pe viață.