„Oamenii președintelui” testați pozitiv la COVID-19. Vicepreședintele Parlamentului Vlad Batrîncea, șeful staff-ului electoral al lui Igor Dodon are coronavirus și se află internat la spital

Vicepreședintele Parlamentului, Vlad Batrîncea, care este și șeful staff-ului de campanie a președintelui Igor Dodon are COVID-19 și se află internat în unul din spitalele capitalei. Batrîncea nu a răspuns la apelurile noastre și nu a confirmat informația. În total, cel puțin 4 deputați PSRM, printre care liderul fracțiunii Corneliu Furculiță și Adrian Lebedinschi, șeful comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media au fost sau sunt infectați cu Coronavirus.

Informații despre faptul că Batrîncea a fost testat pozitiv a apărut săptămâna trecută. Potrivit unor surse, după ce Corneliu Furculiță, liderul fracțiunii PSRM s-a îmbolnăvit de COVID-19, a fost testat pozitiv Adrian Lebedinschi, șeful comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, după care și Vlad Batrîncea. Ultimii doi însă, nu au confirmat infecția. Potrivit aceleiași informații, la Adrian Lebedinschi și Vlad Batrîncea este vorba despre o formă gravă de COVID-19 fiind internați la spital.



Am încercat să-i contactăm pe cei doi deputați, însă nu au răspuns la telefon. Ultima apariție publică a lui Vlad Bătrîncea dateaza de la 2 octombrie, în ziua lansării în campanie a lui Igor Dodon. Activ în general pe facebook, Vlad Batrâncea nu a mai postat nimic de pe 5 octombrie, revenind abia aseară cu imagini din campanie a lui Igor Dodon.

„Igor Dodon este perfect sănătos și își continuă campania electorală în regim obișnuit. Le dorim sănătate la toți cetățenii Republicii Moldova”, este comentariul Ludmilei Muntean, purtătoarea de cuvânt a candidatului Igor Dodon la întrebarea dacă persoanele din staff-ul președintelui care au contactat cu Vlad Batrâncea s-au autoizolat sau nu.



Corneliu Furculiță între timp, a anunțat că s-a tratat de virus.

„Am văzut această boală în față: e urîtă tare, dar cu grija și silința medicilor noștri am înfrînt-o, pentru care fapt mă închin în fața eroismului lor în lupta pentru viețile noastre. Mulțumesc tuturor pentru susținere și multă sănătate”, a scris liderul fracțiunii PSRM pe pagina sa de facebook.

Potrivit Secretariatului Parlamentului, până la acest moment, au fost anunțati „despre infectarea cu Covid-19 a 6 deputați, inclusiv 4 din Fracțiunea PSRM și 2 – Grupul parlamentar PRO MOLDOVA, precum și 11 angajați ai Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova”.

Reprezenanții instituției nu a dorit să spună despre ce deputați este vorba făcând referire la date cu caracter personal.

Am contacat-o pe purtătoarea de cuvânt a PSRM. Irina Astahova nu a dorit să confirme informația, menționând doar că dacă am primit-o de la secratariat, înseamnă că e așa și nu are ce să comenteze, după care a închis receptorul.

De la PRO-Moldova, deputatul Sergiu Sîrbu spune că 4 colegi de-ai săi s-au infectat, iar tratament mai face doar Oleg Bodrug. Restul deputaților formațiunii Ruxanda Glavan, Corneliu Padnevici și Ghenadie Verdeș s-au tratat și se simt bine. În context, Sîrbu spune că aceste cazuri nu înseamnă nicidecum că Parlamentul nu poate să se întrunească în ședințe și crede că este doar un pretext al conducerii legislativului de a nu organiza ședințe.