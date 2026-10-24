Oamenii legii investighează un grup suspectat că pregătea acțiuni violente și dezordini în masă în R. Moldova

Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu angajații Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și procurorii PCCOCS, investighează activitatea unui grup infracțional suspectat de pregătirea unor acțiuni violente și provocarea dezordinilor în masă pe teritoriul R. Moldova, a anunțat sâmbătă, 24 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Potrivit datelor preliminare, începând cu luna octombrie, membrii grupului „ar fi acționat concertat, urmărind obținerea unor beneficii financiare și organizarea unor acțiuni violente, inclusiv distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor publice și civile”.

„Pentru realizarea intențiilor, ar fi fost create mai multe profiluri false pe rețelele de socializare TikTok și Facebook, precum și canale pe Telegram, inclusiv cu denumirea „ProtestMD”, unele gestionate din afara țării. Prin intermediul acestora, ar fi fost mobilizați, în special, tineri din instituțiile de învățământ profesional și superior, pentru a participa la acțiuni de protest care ar fi putut degenera în dezordini în masă”, precizează oamenii legii.

Pe 23 octombrie 2026, ofițerii INI și SIS, cu suportul angajaților BPDS „Fulger”, au desfășurat simultan mai multe percheziții în Chișinău și în regiunile Centru și Nord ale țării. Acțiunile au vizat persoane suspectate că ar fi lansat apeluri și ar fi instigat la acțiuni violențe și dezordini în masă.

IGP susține că, în urma acțiunilor, au fost obținute date care indică implicarea și atragerea tinerilor prin metode de manipulare. Persoanele suspectate cooperează cu organele de drept, iar investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a persoanelor implicate.

Oamenii legii îndeamnă cetățenii să verifice informațiile înainte de a le distribui și să nu dea curs mesajelor care îndeamnă la violență sau la acțiuni ilegale.