O secţie cu 40 de paturi, reprofilată în Spitalul Clinic de Ftiziopneumologie. În municipiul Chișinău se atestă o creștere a numărului de cazuri de Covid-19: „Situația este ținută sub control”

Începând cu ziua de luni, 19 august, pacienţii adulți cu forme grave şi medii de Covid-19 vor fi internați în Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie. Declarația a fost făcută de către Marina Buga, șefa adjunctă a Direcției generale asistență medicală și socială, în cadrul şedinţei operative a serviciilor Primăriei municipiului Chișinău.

Marina Buga a menționat că în cadrul spitalului a fost reprofilată o secţie cu 40 de paturi.

„(…) Situația epidemiologică la nivelul municipiului Chișinău s-a caracterizat prin majorarea numărului cazurilor de Covid. Nu este o situație alarmantă, ci este ținută sub control (…).

La ziua de azi, municipalitatea are o capacitate totală de spitalizare pentru pacienții Covid de 64 de paturi. Tot la ziua de azi, pacienții confirmați cu infecția Covid deja internați în spitalele municipale sunt 54 de persoane și toți se află în stare medie. De asemenea, mai sunt și persoane care se află în tratament la domiciliu sub monitorizarea asociațiilor medicale teritoriale. Pe data de 17 august au fost raportate 117 cazuri de Covid-19 confirmate și 174 de persoane aflate sub supraveghere (…).