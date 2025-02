O petiție online, adresată ministrei Sănătății după ce a interzis avortul prin telemedicină

Centrul de Instruire în Domeniul Sănătăţii Reproductive (CIDSR) a lansat o petiție online adresată Alei Nemerenco, ministra Sănătății, prin care solicită anularea interzicerii avortului prin telemedicină. „Ne opunem interzicerii avortului prin telemedicină – un pas înapoi periculos pentru sănătatea și drepturile femeilor”.

„Noi, organizațiile subsemnate și susținătorii sănătății și drepturilor reproductive, condamnăm ferm decizia ministrului Sănătății din Moldova, Ala Nemerenco, de a interzice serviciile de avort medical prin telemedicină. Această restricție dăunătoare și nejustificată pune în pericol sănătatea femeilor, încalcă orientările medicale internaționale și reduce drepturile reproductive esențiale”, a declarat CIDSR.

În petiție, CIDSR a mai precizat că „avortul medical prin telemedicină a fost un serviciu sigur, eficient și necesar, în special pentru femeile din zonele rurale și pentru cele care se confruntă cu obstacole în calea asistenței medicale în persoană”.

Petiția a fost semnată de mai multe organizații internaționale: Society for Feminist Analyses, Romania; Scientific Research İnstitute of Obstetrics & Gynecology, Azerbaijan; Freedom of choice, Slovakia; PATENT Association, Budapest Hungary; Foundation For Women and Family Planning FEDERA, Poland; Catholics for Choice, USA.

Întreruperile de sarcină medicamentoase prin telemedicină au fost interzise, printr-un ordin semnat, pe 23 ianuarie, de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, care și-a argumentat decizia prin faptul că „în prezent, lipsește un cadru normativ privind serviciile de telemedicină în țară”.

Întâmplător sau nu, Ministerul Sănătății a luat această decizie după ce a primit o petiție anti-avort semnată de 18 persoane, printre care avocați, muzicieni, profesori, pensionari și angajați ai companiei Moldovagaz.

Avortul medicamentos prin telemedicină este efectuat fără o ecografie sau un examen vaginal pre-avort, până la nouă săptămâni de sarcină. Femeia este consiliată de un medic ginecolog sau medic de familie de la distanță, prin videoconferință, iar mai apoi cumpără medicamentele necesare la o farmacie din localitate, pe baza prescripției expediate prin telefon sau la farmacie.