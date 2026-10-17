O dronă a căzut în grădina unui localnic din Otaci

Sâmbătă, 17 octombrie, în jurul orei 15:40, Poliția a fost sesizată despre depistarea unei drone căzute în grădina unui localnic din orașul Otaci, raionul Ocnița, informează Inspectoratul General al Poliției (IGP).

Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au depistat fragmentele aparatului de zbor fără pilot.

În urma examinării preliminare, specialiștii au constatat că aparatul are caracteristicile unui quadrocopter profesional, cu elemente structurale din fibră de carbon și componente electronice deteriorate în urma impactului cu solul.

Aparatul este de tipul celor utilizate pentru monitorizare, este alimentat cu baterii și nu conține încărcătură explozivă.

La fața locului nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Specialiștii continuă examinarea fragmentelor pentru a stabili proveniența aparatului și circumstanțele cǎderii aparatului de zbor.