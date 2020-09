O deputată PRO-Moldova, infectată cu COVID-19: Virusul este mult prea aproape

Vineri, 25 septembrie, deputata PRO-Moldova, Ruxanda Glavan, a fost testată pozitiv cu coronavirus. Deputata se tratează la domiciliu.

Sâmbătă, 26 septembrie, Ruxanda Glavan a anunțat pe pagina sa de Facebook, că este infectată cu noul coronavirus.

„Din păcate, deși am păstrat toate măsurile de protecție personală, am devenit și eu un pacient în tratament la domiciliu. Aseară am primit confirmarea ca sunt infectată cu covid”, scrie deputata.

„Mă rog bunului Dumnezeu pentru toți cei care trec acum prin boală, iar eu voi reveni cu detalii despre toată experiența mea, când starea de sănătate îmi va permite”.

Virusul este mult prea aproape…

„Vă rog să aveți grijă de voi”, adaugă deputata.