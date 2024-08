O boxeră italiană a oprit meciul după 46 de secunde, luptând cu o femeie transgender din Algeria. Comitetul algerian: condamnăm acuzațiile neetice și calomnia asupra sportivei

Boxera italiană Angela Carini a oprit meciul de box de la Jocurile Olimpice din Paris cu adversara sa algeriană, Imane Khelif, care este o femeie transgender, la doar 46 de secunde de la începutul disputei. „Am renunțat pentru a-mi salva viața”, a declarat sportiva italiană, scrie The Guardian.

După meciul de box, în spațiul public au apărut mai multe reacții, inclusiv de la Giorgia Meloni, prim-ministra italiană, care a declarat că „sportivii care au caracteristici genetice masculine nu ar trebui admiși la competițiile feminine”. Pe de altă parte, Comitetul Olimpic Algerian a condamnat „cu fermitate acuzațiile neetice și calomnia asupra sportivei, Imane Khelif”, precizând că astfel de atacuri „la adresa personalității și demnității sale sunt profund nedrepte”

Confruntarea dintre tânăra de 25 de ani și adversara ei algeriană Imane Khelif a durat doar 46 de secunde, Carini strigând „este nedrept” înainte să cadă pe pânză. Khelif a fost exclusă de la campionatele mondiale de anul trecut, după ce a picat testele de testosteron efectuate pentru a stabili calificarea de gen.

Luând cuvântul după pierderea ei, Carini a dezvăluit că a renunțat pentru a „îmi salvează viața”, adăugând: „Nu am putut continua. Am o durere mare în nas și am spus să mă opresc. Ar putea fi meciul vieții mele, dar, în acel moment, a trebuit să-mi protejez și viața. Am simțit că trebuie să fac asta, nu mi-a fost teamă, nu am nicio teamă de ring sau să fiu lovită”, a spus sportiva italiană.

Giorgia Meloni, prim-ministra italiană, a declarat că „sportivii care au caracteristici genetice masculine nu ar trebui admiși la competițiile feminine. Și nu pentru că vrei să discriminezi pe cineva, ci pentru a proteja dreptul sportivelor de a putea concura în condiții egale”, a spus oficiala italiană.

Comitetul Olimpic Algerian a declarat miercuri, 31 iulie, că „condamnă cu fermitate acuzațiile neetice și calomnia asupra sportivei, Imane Khelif. Astfel de atacuri la adresa personalității și demnității sale sunt profund nedrepte, mai ales că ea se pregătește pentru apogeul carierei ei la Jocurile Olimpice”, a declarat Comitetul Olimpic Algerian.

Înainte de luptă, Comitetul Olimpic Internațional a fost criticat pentru că i-a permis atât lui Khelif, cât și lui Lin Yu-ting din Taiwan să concureze la categoria feminină la aceste Jocuri Olimpice. Anul trecut, ambele luptătoare au fost descalificate de la campionatele mondiale feminine din 2023, președintele internațional de box amator, Umar Kremlev, afirmând că testele ADN „au dovedit că au cromozomi XY și au fost astfel excluse”.

Agence France-Presse a raportat că Khelif a pretins că este victima unei „mari conspirații” după ce a fost descalificată chiar înainte de finala campionatelor mondiale de anul trecut.

De asemenea, Asociația Internațională de Box a criticat direct Comitetul Internațional Olimpic (CIO). „Regulile diferite ale Comitetului cu privire la aceste aspecte ridică întrebări serioase atât cu privire la corectitudinea competițională, cât și la siguranța sportivilor”.

Joi, purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, a fost întrebat despre participarea femeilor transgender la competiții. „Repet că toți concurenții respectă regulile de eligibilitate. Aceasta nu este o problemă transgender. Ar trebui să fac acest lucru absolut clar”, a spus Adams.