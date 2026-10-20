O autocisternă înmatriculată în R. Moldova, implicată într-un accident în România. Nu au fost raportate victime

O autocisternă înmatriculată în R. Moldova a fost implicată într-un accident rutier în apropierea localității Ghermănești, județul Vaslui, România. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că s-a autosesizat prin intermediul Consulatului General al R. Moldova la Iași despre accident.

Potrivit informațiilor obținute de la autorități, accidentul s-a produs în jurul orei 09:00, după ce conducătorul autocamionului, care transporta vin spre Iași, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, iar vehiculul a derapat în afara părții carosabile, oprindu-se în parapetul de protecție.

Șoferul este cetățean al R. Moldova. Acesta a rămas blocat în cabina autocamionului, fiind ulterior extras în siguranță de echipele de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, iar conducătorul auto nu a suferit leziuni. De asemenea, nu au fost implicate alte mijloace de transport și nu au fost constatate scurgeri din cisternă.

„Consulatul General al Republicii Moldova la Iași menține legătura cu autoritățile locale și monitorizează situația, fiind pregătit să acorde asistență consulară, dacă aceasta va fi necesară”, a precizat MAE.

Presa din România scrie că autocisterna, încărcată cu aproximativ 23.000 de litri de vin, ieșise de pe carosabil, însă nu era răsturnată. Șoferul era conștient, dar rămăsese blocat în cabină. Pompierii au intervenit pentru extragerea acestuia, iar bărbatul a fost ulterior predat echipajului medical al SAJ Vaslui.