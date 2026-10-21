Numărul cazurilor noi de consum de droguri a crescut de la 545 la 704 într-un an. Guvernul a aprobat Strategia națională în domeniul drogurilor și adicțiilor pentru anii 2026-2032

Strategiei naționale în domeniul drogurilor și adicțiilor pentru anii 2026-2032 a fost aprobată miercuri, 21 octombrie, de Guvern. Prevenirea consumului de droguri, îmbunătățirea accesului la tratament și recuperare, combaterea traficului de droguri și identificarea rapidă a noilor substanțe periculoase sunt principalele obiective ale Strategiei.

În anul 2025, în R. Moldova au fost înregistrate 704 cazuri noi în evidența medicală privind consumul de droguri, față de 545 în 2024.

Totodată, apariția noilor droguri sintetice și dezvoltarea metodelor de distribuție online aduc riscuri suplimentare, în special pentru copii și adolescenți. Potrivit Ministerului Sănătății, în prezent, intervențiile sunt fragmentate. Poliția combate traficul, medicii tratează intoxicațiile și dependențele, școlile încearcă să prevină consumul, iar serviciile sociale intervin atunci când familiile sunt deja afectate.

„Avem o problemă pe care trebuie să o recunoaștem: fenomenul drogurilor s-a schimbat semnificativ, dar modul în care statul răspunde acestui fenomen nu s-a adaptat suficient de repede. Astăzi, un adolescent poate procura substanțe psihoactive prin intermediul unei aplicații de mesagerie. Poate ajunge la urgență cu o intoxicație provocată de o substanță nouă, pe care medicii încă nu o cunosc suficient, iar familia să descopere problema abia în acel moment. Acesta nu mai este doar un subiect al poliției sau al sistemului medical. Este o problemă de sănătate publică, educație, protecție socială și siguranță a comunităților”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Gasnaș.

Strategia adoptată urmărește trecerea de la instituții care reacționează separat la un sistem care previne, identifică riscurile și intervine coordonat. La nivel de prevenire, o atenție specială va fi acordată adolescenților, inclusiv în ce privește riscurile din mediul digital, unde se dezvoltă atât noi forme de distribuție a drogurilor, cât și comportamente adictive.

La nivel de tratament al dependențelor, serviciile de adicții vor fi integrate cu cele de sănătate mintală, vor fi dezvoltate servicii comunitare și asigurată continuitatea tratamentului și recuperării.

„O persoană nu trebuie să ajungă la spital doar în urma unei intoxicații grave. Trebuie să poată solicita ajutor mai devreme și să aibă acces la recuperare și reintegrare socială, inclusiv în afara municipiului Chișinău”, a menționat Gasnaș.

De asemenea, documentul prevede prevenirea consecințelor grave ale consumului, inclusiv prevenirea supradozelor, reducerea transmiterii HIV și a hepatitelor virale, testare, consiliere și acces la tratamente eficiente. Pentru a combate traficul de droguri, strategia pune accent pe identificarea noilor metode de distribuție, inclusiv online, combaterea rețelelor criminale și cooperarea dintre instituțiile de aplicare a legii.

Totodată, va fi consolidat Observatorul Național pentru Droguri și va fi dezvoltat Sistemul Național de Avertizare Timpurie, astfel încât informațiile despre riscurile noilor substanțe să ajungă rapid la medici, serviciile de urgență și organele de drept.

Strategia abordează și dependențele asociate alcoolului, tutunului, jocurilor de noroc și utilizării problematice a mediului digital. De asemenea, pune accent pe reducerea stigmatizării persoanelor afectate de dependențe și pe consolidarea colaborării dintre instituțiile din domeniile sănătății, educației, afacerilor interne, justiției și protecției sociale, inclusiv prin reorganizarea Comisiei Naționale Antidrog într-un mecanism de coordonare în domeniul drogurilor și adicțiilor.

Implementarea strategiei va avea loc etapizat, prin Programul național în domeniul drogurilor și adicțiilor pentru anii 2027-2032, care, potrivit Guvernului, va stabili măsurile concrete, instituțiile responsabile, costurile și indicatorii de rezultat.