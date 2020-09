Nicolae Furtună explică numărul mare de cazuri de infecție în rândul medicilor: „Personal, am fost împotriva îndemnizației de 16 mii de lei”

Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică spune că numărul mare de cazuri de infecție de COVID-19 în rândul personalului medical se datorează la mai mulți factori și dă de înțeles că o jumătate din cazuri nu sunt înregistrate în timpul serviciului. De asemenea, Nicolae Furtună se declară împotriva îndemnizației unice de 16 mii de lei care a dus la „relaxarea unor colegi”.

Unul din motivele de bază a numărului mare de infectări ține și de supra-oboseala personalului medical care lucrează în continuu din martie, chiar dacă au fost dotați cu echipamente de protecție, protocoale de tratare și ale lucruri necesare.

„Vă închipuiți, oamenii de la Toma Ciorba sau Republican, lucreaza aceeași medici și asistenti, lucrează în continuu. De exemplu, subsemnatul nu a avut nicio zi liberă, din februarie nu am avut o zi liberă. Lumea e extenuată, este suproa-obosită, ceea ce face ca organismul să fie vulnerabil”, a declarat Nicolae Furtună la o emisiune la TVR Moldova.

Un alt factor important, ține de modul de activare a spitalelor care tratează de COVID-19 și care s-a făcut treptat.

„Nu toate spitatele au intrat odată. Dacă de la început era cel Republican, apoi Soroca, Ștefan Vodă, acum avem altele care se integrează în proces, spitale care nu au înregistrat cazuri. Noi am avut până în august spitale care nu au avut niciun caz pentru că nu au avut bolnavi. Acest lucru se întâmplă eșalonat, chiar dacă vorbim despre protecție”, mai spune șeful ANSP.

Nicolae Furtună mai spune că o bună parte din personalul medical s-a îmbolnăvit prin infecție comunitară. „Oamenii trebuie să ajungă la serviciu, nu fiecare are mașină. Mulți nu se infectează la locul de munca. S-au făcut publice cifrele la tot personalul medical, dar marea parte din ei nu s-au infectat în timpul serviciului. Domnul Ciocan a spus ca nici jumătate din cei de la Institutul Mamei și Copilului nu s-au infectat în timpul serviciului”, a mai declarat șeful Agenției.



Nicolae Furtună a vorbit și de îndemnizațiile unice de 16 mii de lei oferite medicilor infectați care ar fi dus la relaxarea unor medici.

„Este vorba despre punctul meu personal de vedere, nu a directorului ANSP, dar a cetățeanului Nicolae Furtună cu studii în epidemeologie. Eu am fost din start împotrivă, cu riscul să fiu batut și blamat. Noi nu am promovat protecția, dar am dat 16 mii pentru riscul la locul de munca, dar unele persoane au dat de un relax la momentul dat.

Dacă luăm pe spitale, si sper că dl Vasilița (directorul spitalului de boli infecțioase Toma Ciorba) și dna Bîrca (directoarea spitalului de boli infecțioase pentru copii) să nu să se supere, la ei avem cazuri unice de infectare pentru că ei s-au protejat și nu s-au infectat. În felul acesta, i-am ținut în mâini și ei s-au concentrat să se protejeze. Cumva, acești 16 mii i-au relaxat pe colegii noștri li s-au infectat. Putem să ne gândim la orice pârghii de ajutor, numai nu la asta”, a încheiat Nicolae Furtună.



Ministerul Sănătății nu prezintă date privind numărul total de medici și personal medical infectat cu Covid. Zilnic, cel puțin 10 la sută din numărul total de cazuri sunt personal medical.