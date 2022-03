Moldovenii din Italia se alătură suportului oferit refugiaților ucraineni  

„Anunț pentru toți colegii: plecăm sâmbătă, pe 05.03, la ora 18:30 de la Verona Sud spre Cracovia. Avem multe cereri de ajutor, însă suntem puțini și locuri sunt limitate în mașinile noastre. Dacă cineva din colegi dorește să se alăture ar face un gest minunat. Curaj, îndrăzniți, vă așteptăm”.

Acesta este ultimul mesaj al unui grup de șoferi de taxi din Verona, Italia, printre care și moldoveanul Gheorghe Tcaci, înaintea plecării spre Cracovia, Polonia, pe 5 martie, pentru a ajuta și transporta în Italia 30 de refugiați ucraineni. Aproape 48 de ore de condus și peste 2400 km parcurși, pentru a duce în Cracovia bunuri de primă necesitate, mâncare și medicamente, și a aduce înapoi cetățeni ucraineni.

„Inițiativa a apărut vorbind cu colegii NCC (servicii de taxi, n.r.)” , spune Gheorghe.

„Văzând situația din 24 februarie în Ucraina, nu am putut rămâne indiferenți și ne-am zis că dispunem de mașini spațioase și putem să ajutăm și noi. Am plecat pe 5 martie seara și ne-am întors pe 7 dimineața, în jur de ora 4.00. S-a decis să mergem la Cracovia. Din timp am vorbit cu câteva asociații și ne-au spus că acolo sunt persoane care vor să ajungă în Italia.

În total au fost 30 refugiați cu vârste diferite, de la copii de doi ani până la maturi de 40-45 de ani, în general, mai multe mame cu copii și o familie completă, mama și tata care au probleme de auz și vorbire, împreună cu doi copii. Pe drumul înapoi, în Austria, familia Appel, proprietară a hotelului „Kinder Appelhof Hotel” a aflat de inițiativa noastră și ne-au rugat să trecem pe la ei, ca să servim cina. Ne-am oprit, chiar dacă asta era în program, iar pasagerii noștri au fost tratați regește. Hotelul a fost deschis special pentru noi”, adaugă el.

Gheorghe povestește că drumul la întoarcere a fost liniștit, oamenii erau vizibil epuizați și nu prea mai aveau puteri nici să vorbească.

„Erau și înghețați tare, întrucât mulți nu aveau nici haine cu ei – cum au ieșit din casă, așa și au ajuns aici, după mai multe zile”.

Toate persoanele au fost aduse la Verona, iar de aici, au plecat cu rudele din Italia, care și unde: Milano, Veneția, Torino, Roma. Familia unde soții au probleme de auz și vorbire a rămas la Fumane, Verona. Acolo, primăria cu biserica i-au cazat într-un apartament.

„Pe 22, săptămâna care vine, iar se prevede că o să plecăm, doar că deja mai mulți. Prima dată am fost doar cinci mașini. Între timp, mulți colegi au aflat de inițiativa noastră și se vor alătura, iar alții au și plecat singuri.

Ceea ce m-a determinat pe mine personal să ajut este faptul că mulți copii suferă, neavând nicio vină. Sunt tată și eu, am un copil și nu pot tolera asta”, a menționat Gheorghe, care împreună cu colegii s-au alăturat lanțului solidar enorm al societății civile format în ultimele săptămâni, atât de prețios sprijinului crizei umanitare din Ucraina.

Înaltul Comisar al ONU pentru Refugiaţi, Filippo Grandi, subliniază că, în primele cinsprezece zile de război, 2,5 milioane de refugiaţi au părăsit Ucraina. Grandi adaugă că aproximativ 2 milioane de ucraineni au fost evacuați dintr-o regiune în alta, în Ucraina, după invazia militară a Federației Ruse.

