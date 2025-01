Meta, compania care deține Facebook și alte platforme, renunță la programul de verificare a faptelor. Zuckerberg: „Este prea multă cenzură”

Meta, compania care deține și operează Facebook, Instagram, Threads și WhatsApp, a anunțat marți, 7 ianuarie, că a renunțat la programul său de fact-checking din SUA și a redus restricțiile privind discuțiile pe teme controversate precum imigrația și identitatea de gen, în timp ce Donald Trump se pregătește să preia funcția de președinte al SUA pentru a doua oară, transmite Reuters.

Măsura reprezintă cea mai mare revizuire a abordării Meta în ceea ce privește gestionarea conținutului politic pe platformele sale din ultima perioadă și vine în contextul în care directorul general Mark Zuckerberg a semnalat dorința de a se împăca cu viitoarea administrație.

Schimbările vor afecta Facebook, Instagram și Threads, trei dintre cele mai mari platforme de social media din lume, cu peste trei miliarde de utilizatori la nivel global.

Săptămâna trecută, Meta l-a promovat pe Joel Kaplan în funcția de șef al afacerilor globale, iar luni a anunțat că a ales-o în consiliul său de administrație pe Dana White, o prietenă apropiată a președintelui ales Trump.

„Am ajuns într-un punct în care sunt pur și simplu prea multe greșeli și prea multă cenzură. Este timpul să ne întoarcem la rădăcinile noastre în jurul libertății de exprimare”, a declarat Zuckerberg într-o înregistrare video.

El a recunoscut rolul recentelor alegeri din SUA în ceea ce privește decizia sa.

În locul unui program formal de verificare a faptelor pentru a aborda afirmațiile dubioase postate pe platformele Meta, Zuckerberg intenționează să implementeze un sistem de „note ale comunității” similar cu cel utilizat pe platforma X, deținut de Elon Musk, cunoscută anterior sub numele de Twitter. De asemenea, Meta își va concentra sistemele automate pe eliminarea „încălcărilor de mare gravitate” și a conținutului ilegal precum terorismul și drogurile, a declarat Zuckerberg. Meta va înceta scanarea proactivă a altor tipuri de încălcări ale normelor, cum ar fi discursul instigator la ură, și va revizui astfel de postări doar ca răspuns la semnalările utilizatorilor.

Compania va muta echipele care supraveghează politicile și revizuirea conținutului din California, inclusiv în Texas, a adăugat el. Un purtător de cuvânt al Meta a refuzat să precizeze ce echipe specifice vor fi mutate în Texas și dacă unele vor fi mutate în alte locuri. De asemenea, purtătorul de cuvânt a refuzat să citeze exemple de greșeli sau prejudecăți din partea verificatorilor de fapte.

Dispariția programului de verificare a faptelor, început în 2016, a luat prin surprindere organizațiile partenere.

„Nu am știut că această mutare are loc și este un șoc pentru noi. Acest lucru ne va afecta cu siguranță”, a declarat Jesse Stiller, redactor-șef la Check Your Fact.

Directorul Rețelei internaționale de verificare a faptelor, Angie Drobnic Holan, a contestat caracterizarea făcută de Zuckerberg membrilor săi ca fiind părtinitori sau cenzori.

„Jurnalismul de verificare a faptelor nu a cenzurat sau eliminat niciodată postări; a adăugat informații și context la afirmațiile controversate și a dezmințit conspirațiile. Entitățile de verificare a faptelor utilizate de Meta respectă un cod de principii care impune nepartizanat și transparență”, a afirmat aceasta într-o declarație.

În ultimele luni, Zuckerberg și-a exprimat regretul cu privire la anumite acțiuni de moderare a conținutului pe teme precum COVID-19. Meta a donat, de asemenea, 1 milion de dolari fondului inaugural al lui Trump, într-o abatere de la practica sa din trecut.

Deocamdată, Meta planifică schimbările doar pentru piața din SUA, fără planuri imediate de a pune capăt programului său de verificare a faptelor în țări din Uniunea Europeană, care adoptă o abordare mai activă a reglementării companiilor tehnologice, a declarat un purtător de cuvânt pentru Reuters.