MET Gas anunță că ar urma să înceapă livrările de gaze naturale spre regiunea transnistreană de vineri

Cu întârziere de o zi, compania din Ungaria „MET Gas and Energy Marketing AG”, care urma să livreze gaze regiunii transnistrene începând de joi, 13 februarie, anunță că a găsit o „soluție”.

„Conform unui acord pe termen scurt, livrările de gaze către consumatorii casnici din regiunea transnistreană vor începe de mâine, 14 februarie 2025. Suntem încântați că am ajuns la o soluție care contribuie la securitatea energetică a R. Moldova. Această realizare a fost posibilă doar cu contribuția crucială a operatorilor de sisteme de transport relevanți din UE, Ucraina și R. Moldova”, a declarat compania într-un comunicat.

Prim-ministrul Dorin Recean a declarat anterior că „este vorba despre 3 milioane de metri cubi pe zi, pentru următoarele 16 zile”.

„În cazul în care livrările de gaze naturale vor depăși limita de 3 milioane de metri cubi pe zi și, corespunzător, vor începe să lucreze industriile mari, atunci Guvernul de la Chișinău va impozita tranzacțiile”, a declarat Recean

Guvernul de la Chișinău a evitat să vorbească despre „creditul” rusesc care a fost invocat de liderul separatist Vadim Krasnoselski atunci când a anunțat despre cum va fi asigurată în continuare regiunea transnistreană cu gaze naturale, având în vedere că a refuzat ajutorul autorităților constituționale și al Comisiei Europene de 60 de milioane de euro.

Întrebat cine ar urma să plătească, în final, pentru gazele naturale care ar urma să fie livrate de compania maghiară MET Gas and Energy Marketing AG și dacă Guvernul știe de unde va lua banii compania din Dubai JNX General Trading L.L.C, care va achita, purtătorul de cuvânt al Executivului, Daniel Vodă, a spus că Guvernul „nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru o soluție pe care o considerăm nepotrivită”.

Cât despre creditul rusesc invocat, Chișinăul spune că nu au fost prezentate informații.

„Livrarea prin intermediul companiei din Ungaria a devenit posibilă datorită creditului și sprijinului funcțional din partea Rusiei. Le mulțumesc reprezentanților Ministerului Energiei al Federației Ruse pentru asistență”, a spus Vadim Krasnoselski luni, 10 februarie, fără a oferi detalii, după ce așa-zisele autorități din regiune au refuzat ajutorul Uniunii Europene de 60 de milioane de euro pentru livrarea de gaze. După acest mesaj, la Tiraspol s-a așternut liniștea.

Guvernul a subliniat că a avut „o ofertă clară pentru cei din stânga Nistrului”, susținută de Uniunea Europeană, dar aceasta vine cu condiții.

„Dacă această opțiune nu este acceptată, Guvernul se va asigura doar că livrările de gaz respectă legislația națională și internațională”, se arată într-un răspuns expediat de Vodă, venit după ce MET Gaz a comunicat public că livrările ar fi posibile „numai dacă operatorul sistemului ucrainean de transport al gazelor este pregătit pentru aprovizionare”.

Cine va plăti pentru gaze?

„Legea prevede că în regiunea transnistreană, livrările de gaze pot fi efectuate doar de către Moldovagaz în cadrul contractului cadru cu Gazprom valabil până în septembrie 2026. Prin decizia CSE numărul 8 din 10 februarie 2025, la punctul 1, Guvernul, a permis Moldovagaz să semneze un alt contract pentru livrări de gaz în stânga Nistrului. Moldovagaz NU va cumpăra gaze pentru regiune, dar le va prelua de la compania cu care va semna acest contract. Traderul european, MET group, urmează să prezinte Moldovagaz dovezile că atât gazul care ajunge la hotar, cât și transportul până la hotarul cu R. Moldova sunt achitate. Pentru serviciile de transport de la hotarul R. Moldova până în regiunea transnistreană, plățile vor fi plătite în avans de către Tiraspoltransgaz în lei moldovenești către Moldovagaz, care la rândul său, va achita aceste plăți operatorului de transport”, a menționat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

ZdG a întrebat reprezentantul Executivului și de ce nu este menționat plafonul de 3 milioane de metri cubi de gaze în dispoziția Comisia pentru Situații Excepționale (CSE), anunțat anterior de premierul Dorin Recean.

„Decizia CSE se referă la un lucru simplu: să se permită Moldovagaz, care este unicul agent economic care poate livra gaze naturale în stânga Nistrului, în baza contractului pe care îl are cu Gazprom, care expiră în anul 2026, să i se permită să furnizeze gaze naturale din altă sursă decât Gazprom. Dispoziția CSE nu se referă la alte condiționalități politice și de alt gen. Ceea ce am spus foarte clar este că, în momentul în care vom determina că industriile încep să funcționeze, în mod special mă refer la industria mare, Guvernul va interveni imediat cu impozitarea livrărilor, în așa fel încât să protejăm agenții economici de pe malul drept al Nistrului”, a menționat premierul jurnaliștilor veniți la ședința Guvernului de miercuri, 12 februarie.

ZdG a scris anterior că compania „MET Gas and Energy Marketing AG”, care ar urma să livreze gaze naturale pentru regiunea transnistreană, prezentată de autoritățile de la Chișinău ca fiind maghiară, este înregistrată în Elveția, dar este condusă de cetățeni ai Ungariei.

Compania a fost anterior controlată de oameni de afaceri apropiați prim-ministrului maghiar, Viktor Orban și ar fi beneficiat de favoruri din partea autorităților de la Budapesta, după cum au arătat mai multe investigații jurnalistice ale presei din Ungaria și din Elveția. De asemenea, compania a avut anterior proprietari ruși și a beneficiat de un împrumut de la o bancă rusească ce a ajuns ulterior sub sancțiuni internaționale, potrivit presei maghiare.

După ce autoritățile de la Tiraspol au anunțat că refuză ajutorul Uniunii Europene de 60 de milioane de euro, ce urma a fi utilizat pentru achiziția de gaze naturale pe piața europeană, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) de la Chișinău a permis regiunii transnistrene să cumpere gaze prin intermediul a două companii, una înregistrată în Elveția, dar cu proprietari maghiari, alta – înregistrată în Dubai, Emiratele Arabe Unite.

Astfel, compania „MET Gas and Energy Marketing AG” ar urma să fie plătită de JNX General Trading L.L.C din Dubai pentru a aduce gazul la frontiera cu R. Moldova, a anunțat prim-ministrul Dorin Recean la 10 februarie. „Ambele companii au fost verificate. MET Gas and Energy Marketing AG este trader de gaze naturale pe piața europeană. Pentru JNX General Trading L.L.C nu au fost identificate neconformități în ceea ce privește legislația națională și internațională. La fel, în spatele companiilor nu au fost identificați cetățeni moldoveni. MET Gas and Energy Marketing AG va livra gazul la hotar cu R. Moldova în baza contractului semnat cu Moldovagaz”, se mai arăta în mesajul premierului.