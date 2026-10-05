MEC lansează un număr unic de telefon pentru elevi, părinți, profesori și alte persoane care au nevoie de informații sau a semnala probleme

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) introduce un număr unic de telefon prin care cetățenii vor putea solicita informații, semnala probleme și lua legătura cu serviciile ministerului sau instituțiile competente. Numărul este (022) 820-009.

Potrivit MEC, noul sistem este destinat elevilor, părinților, profesorilor, studenților și altor persoane care au nevoie de informații din domeniile gestionate de MEC. Astfel, cetățenii nu vor mai trebui să caute separat datele de contact ale direcțiilor din cadrul ministerului.

La apel, persoanele vor asculta meniul telefonic și vor selecta tasta corespunzătoare solicitării. Acesta include opțiuni pentru actele de studii, examenele naționale, învățământul preșcolar, general, profesional tehnic și superior, cercetare, tineret și sport.

Sunt disponibile, de asemenea, opțiuni pentru relații cu publicul, resurse umane, finanțe, achiziții publice, integrare europeană și digitalizare.

„De exemplu, persoanele care au întrebări despre recunoașterea diplomelor obținute în străinătate sau despre eliberarea unui duplicat al actului de studii vor selecta tasta 1. Pentru informații despre bacalaureat și alte examene naționale, tasta 2 va face legătura cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Persoanele care doresc să se programeze în audiență sau să semnaleze o problemă vor selecta tasta 3, apoi opțiunea corespunzătoare”, a precizat MEC.

În perioada iunie-septembrie, meniul va include și o opțiune suplimentară, accesibilă prin tasta 9, pentru informații despre admiterea în învățământul profesional tehnic și superior. Apelanții vor putea primi îndrumări inclusiv către platformele ipt.mec.gov.md și eadmitere.gov.md.

Numărul unic va funcționa de luni până vineri, între orele 08:00 și 17:00, cu pauză între 12:00 și 13:00. În afara programului și în timpul pauzei, apelanții vor auzi un mesaj automat care îi va informa când pot reveni cu un apel.