Maia Sandu transmite condoleanțe celor afectați de coliziunea unui avion și a unui elicopter în SUA

Șefa statului Maia Sandu a venit cu un mesaj pe rețeaua de socializare X în care și-a exprimat solidaritatea cu poporul american, după ce un avion de pasageri al companiei American Airlines și un elicopter Black Hawk al armatei SUA s-au prăbușit în râul Potomac după o coliziune în aer pe 29 ianuarie, luând viața a cel puțin 18 persoane.

Tragic news from Washington DC. My thoughts are with all those affected by this devastating incident.



Moldova stands in solidarity with the people of the US during this difficult time.