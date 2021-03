Maia Sandu, întrevedere cu ambasadorul Federației Ruse: Subiectul prioritar – asigurarea accesului la vaccin eficient de cât mai multe tipuri pentru cetățenii R. Moldova

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere astăzi, 25 martie, cu ambasadorul Federației Ruse, Oleg Vasnețov. Subiectul prioritar al discuțiilor, potrivit Președinției, a fost asigurarea accesului la vaccin anti-COVID-19 de cât mai multe tipuri pentru cetățenii R. Moldova.

„Azi am avut o întrevedere cu domnul Oleg Vasnețov, Ambasadorul Federației Ruse în Republica Moldova. Am discutat despre situația epidemiologică și evoluțiile din țara noastră. Subiectul prioritar acum este asigurarea accesului la vaccin eficient de cât mai multe tipuri pentru cetățenii noștri.



Am accentuat, din nou, ca și în celelalte discuții avute, că ne dorim să obținem ajutor din partea Federației Ruse pentru acces mai rapid la vaccinul Sputnik V, având în vedere necesitatea de a accelera procesul de vaccinare. Cu cât mai repede asigurăm accesul populației la vaccin anti-Covid-19, cu atât mai repede avem șansa să revenim la normalitate și să salvăm viețile celor dragi.



Totodată, am discutat și cu directorul general al Uniunii Industrial-Financiare Ruse, Stanislav Pughinskii, și cu Reprezentantul comercial al Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Vladislav Darvai, în special despre intensificarea relațiilor comercial-economice dintre Republica Moldova și Federația Rusă”, se arată într-un comunicat emis de Președinție.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) anunță că până astăzi, 25 martie, 30 722 de persoane au fost imunizate împotriva COVID-19 în R. Moldova. Potrivit instituției, dintre acestea, 3277 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore.

La 23 martie, în R.Moldova a început imunizarea cu vaccinurile Pfizer. MSMPS a semnat dispoziția prin care s-a dispus distribuirea a 12 282 doze de vaccin Pfizer. Potrivit MSMPS, cu aceste doze vor fi vaccinați împotriva COVID-19 lucrătorii medicali și restul persoanelor incluse în prima etapă de imunizare.

R. Moldova a recepționat pe 19 martie, alte 24 570 de doze de vaccin împotriva COVID-19, prin intermediul platformei COVAX, un parteneriat dintre CEPI, Gavi, UNICEF și OMS.

Joi, 4 martie, autoritățile din R.Moldova au recepționat un alt lot cu 14 400 de doze de vaccin AstraZeneca, prin intermediul platformei COVAX.

Campania de vaccinare împotriva COVID-19, în R. Moldova, a început pe 2 martie, după ce sâmbătă, 27 februarie, la Chișinău au ajuns peste 21 de mii de doze de vaccin, donate de România prin intermediul Mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene.