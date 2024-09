Maia Sandu după întrevederea cu agricultorii: am încercat să găsim împreună soluții pornind de la realitatea existentă

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a anunțat că a avut astăzi, 25 septembrie, o discuție cu cu reprezentanții mai multor asociații de producători de cereale din diferite regiuni ale țării, dar și cu reprezentanții unor furnizori de inputuri pentru sectorul agricol, despre problemele din agricultură cu care se confruntă fermierii.

Șefa statului a declarat că în cadrul discuțiilor, toate părțile sunt de acord că problemele din sectorul cerealier sunt complicate și că această situație dificilă se repetă an de an, mai ales din cauza tendinței accentuate de secetă și arșiță. Aceasta a precizat că Guvernul și Parlamentul au elaborat o lege, adoptată cu vot unanim în Parlament, care să permită fermierilor reeșalonarea creditelor, dar mai ales să oprească procesul de executare timp de 6 luni.

Maia Sandu a scris că va îndemna Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare să transparentizeze subvențiile acordate prin publicarea unei liste complete a tuturor celor care au beneficiat de subvenții din partea statului.

„Opiniile prezentate azi de fermieri și furnizorii de inputuri cu privire la această lege sunt împărțite – unii cer suspendarea ei și analiza individuală a fiecărui caz în parte, alții cer modificarea prevederilor din lege. Am ascultat precizările fermierilor și am încercat să găsim împreună soluții pornind de la realitatea existentă. Soluții miraculoase și ușoare pentru o problemă de lungă durată în sectorul agricol nu exist. Am văzut deschidere din partea furnizorilor participanți pentru extinderea perioadei de achitare a datoriilor. E nevoie să identificăm un instrument clar prin care să protejăm fermierii de penalitățile exagerate și silite. Voi discuta cu Parlamentul și Guvernul pentru a deschide o comunicare nouă cu fermierii ca, prin dialog, să se identifice soluții de comun acord, ținând cont de solicitările sectorului cerealier, ale furnizorilor de inputuri, dar și de capacitățile bugetare ale statului”, a precizat Sandu.