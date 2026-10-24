LIVE TEXT Un bărbat a murit, iar mai multe persoane au fost rănite în urma atacurilor asupra regiunii Harkiv. Război în Ucraina, ziua 1704

UPDATE 17:28 Un bărbat de 45 de ani a murit, iar alte două persoane, de 26 și 43 de ani, au fost rănite în urma unui atac cu rachete asupra orașului Lozova, din regiunea Harkiv. Potrivit șefului administrației militare regionale, Oleh Sînehubov, o clădire de depozitare a fost lovită, iar ulterior a izbucnit un incendiu. O femeie de 37 de ani a avut o reacție acută la stres și a primit îngrijiri medicale.

Alte trei persoane au fost rănite în urma unui atac asupra orașului Derhaci. Totodată, în cartierul Osnovianskîi din Harkiv, un atac cu drone a avariat o clădire de depozitare deschisă și un gard. Deocamdată, nu au fost raportate victime în acest incident.

UPDATE 15:20 „Sistemele de monitorizare ale Ministerului Apărării înregistrează faptul că Starlink/Starshield și-au restabilit viteza. Înregistrăm viteze de peste 400 km/h, iar conexiunea este stabilă”, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Evhen Hmara, citat de Ukrinform.

Potrivit acestuia, restabilirea vitezei este importantă pentru funcționarea dronelor, logistică și menținerea comunicațiilor pe linia frontului. Ministerul continuă să monitorizeze funcționarea sistemelor de comunicații prin satelit.

„Acesta este încă un exemplu al modului în care dialogul direct și poziția fermă a Președintelui Ucrainei, la cel mai înalt nivel, dau rezultate. Iar acest rezultat este, înainte de toate, important pentru linia frontului, pentru militari, pentru operarea dronelor, pentru logistică și pentru comunicații”, a menționat oficialul, citat de Ukrinform.

UPDATE 10:50 În dimineața zilei de 24 octombrie, forțele ruse au atacat districtul Obolon din Kiev, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS).

În urma impactului, o casă de locuit cu un singur etaj a fost distrusă, iar un incendiu a izbucnit. Salvatorii au găsit o persoană rănită și au transportat-o la medici pentru spitalizare. O altă persoană a suferit traumatisme, dar nu a avut nevoie de spitalizare.

Incendiul a fost stins operativ.