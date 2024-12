LIVE TEXT Trupele ucrainene au doborât trei rachete lansate de Rusia către regiunea Dnipro. Război în Ucraina, ziua 1013

UPDATE 22:21 La orele 17.30 și 19.30, armata rusă a atacat orașul Krîvîi Rih din regiunea Dnipro cu trei rachete ghidate X-59/69, anunță autoritățile militare ucrainene.

Toate cele trei rachete au fost doborâte de apărarea aeriană ucraineană.

UPDATE 19:45 Cancelarul german Olaf Scholz și-a reiterat refuzul de a livra rachete Taurus Ucrainei, dar a subliniat sprijinul militar semnificativ pentru Kiev din partea țării sale. Declarația a fost făcută în timpul unei conferințe de presă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev, pe 2 decembrie, notează presa ucraineană.

El a menționat că Germania a furnizat Ucrainei nu numai sisteme de apărare aeriană, care sunt discutate pe larg, ci și alte „arme foarte puternice”, inclusiv sisteme de artilerie, tancuri de diferite tipuri și multe altele. Până în prezent, au fost livrate cinci sisteme Iris-T, trei sisteme Patriot și peste 50 de sisteme antiaeriene Gepard.

Cancelarul a reiterat că țara sa a livrat și a promis arme în valoare totală de 28 de miliarde de euro.

UPDATE 16:48 Forțele ruse au avansat recent în apropiere de orașele ucrainene Pokrovsk și Huleaipole, conform unei analize a Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW).

UPDATE 16:35 Armata rusă a lansat cel puțin 60 de rachete balistice furnizate de Coreea de Nord în timpul invaziei pe scară largă a Ucrainei, a declarat un purtător de cuvânt militar ucrainean pentru Radio Liberty.

Coreea de Nord a furnizat Rusiei muniție și rachete balistice de la începutul invaziei pe scară largă. Phenianul și-a sporit sprijinul pentru Rusia în urma semnării de către președintele rus Vladimir Putin a unui pact de apărare reciprocă cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în iunie, scrie The Kyiv Independent.

Rapoartele anterioare menționau mai mult de 5 milioane de proiectile de artilerie și 100 de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, inclusiv rachete balistice cu rază scurtă de acțiune de tip KN-23/24, furnizate Rusiei.

„Precizia lor, în principiu, nu este foarte mare. Înțelegem că tehnologia cu care au fost fabricate este depășită”, a declarat Andrii Cherniak, un purtător de cuvânt al serviciilor de informații militare, pentru Radio Europa Liberă/Radio Liberty.

Pe lângă muniție și rachete, de la sfârșitul lunii octombrie, mii de soldați nord-coreeni luptă în regiunea Kursk din Rusia pentru a expulza forțele ucrainene care dețin aproximativ 800 de kilometri pătrați de teritoriu rusesc (309 mile pătrate).

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, acestea au suferit primele pierderi. Autoritățile din Coreea de Nord ar primi sprijin economic și asistență pentru programul lor de arme nucleare în schimbul trupelor și livrărilor de arme.

UPDATE 12:45 Fostul ministru ucrainean de externe, Dmîtro Kuleba, a declarat că Ucraina nu are mijloacele necesare pentru a „întoarce foaia” în război și va pierde dacă va continua așa cum o face acum, relatează Sky News.

Kuleba a zis într-un interviu acordat Financial Times că lucrurile „arată rău” pe câmpul de luptă.

Totuși, fostul ministru, care a demisionat în septembrie, pe fondul unei ample remanieri a cabinetului ucrainean, a remarcat că lucrurile „arătau mai rău” pe câmpul de luptă în primele câteva luni ale conflictului.

Volodimir Zelenski a afirmat într-un interviu exclusiv pentru Sky News că o ofertă de aderare la NATO pentru teritoriul aflat sub controlul Kievului ar putea pune capăt „etapei fierbinți a războiului” din Ucraina.

Însă Kuleba a spus că, în opinia sa, NATO nu mai oferă garanțiile de securitate de odinioară și a adăugat că, în esență, se bazează pe dorința SUA de a acționa pentru apărarea sa. El a făcut referire la articolul 5, care prevede că membrii sunt de acord ca un atac armat împotriva uneia sau mai multor națiuni să fie considerat un atac împotriva tuturor.

UPDATE 09:40 Cancelarul german, Olaf Scholz, a sosit la Kiev, pentru prima dată în doi ani şi jumătate, pentru discuţii cu preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, într-o vizită care nu a fost anunţată în prealabil din raţiuni de securitate, informează luni dpa, citată de Agerpres.

Liderul german a anunţat la sosire noi livrări de arme în valoare de 650 de milioane de euro, până la sfârşitul lui decembrie, pentru apărarea Ucrainei în faţa Rusiei.

