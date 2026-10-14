LIVE TEXT Sberbank, atacată de dronele ucrainene. O persoană ar fi murit. Război în Ucraina, ziua 1694

UPDATE 12:35 Sberbank din Rusia a comunicat că centrul său de date din orașul Balakovo, regiunea Saratov, a fost atacat de drone ucrainene în noaptea de 14 octombrie, scrie Meduza.

Potrivit prim-vicepreședintelui consiliului de administrație al „Sber”, Alexander Vediakin, „toate sistemele și toate serviciile Sberbank funcționează normal”.

Șeful regiunii, Romana Busargin, afirmă că în urma atacului au fost avariate câteva clădiri de locuit, iar o persoană și-a pierdut viața. El nu a oferit alte detalii.

UPDATE 09:30 Armata rusă a atacat patru raioane din regiunea Dnipropetrovsk. În total, două persoane au murit, alte șase au fost rănite, printre care și un copil, raportează Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

În Pavlohrad, o persoană a murit în urma unui atac asupra unui teren deschis. Alte patru persoane au fost rănite, printre care și un copil.

În raionul Nikopol, centrul raional și comunitatea Mirivska au fost ținta atacurilor. O persoană a fost ucisă.

Totodată, trupele ruse au lovit o întreprindere din Dnipro. Un bărbat a fost rănit. La fața locului a izbucnit un incendiu de proporții.

În raionul Sinelnikov, a fost rănită o femeie și avariată o casă privată.

UPDATE 09:10 Rusia a atacat noapte trecută Kievul, informează Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

A fost lovit un bloc de locuit, pompierii au stins un incendiu pe o suprafață de 400 mp. Au fost identificate două corpuri neînsuflețite. Cel puțin 21 de persoane au fost rănite, dintre care un copil. 16 locatari ai clădirii au fost salvați. Operațiunile de salvare și intervenție de urgență continuă.

De asemenea, a fost atacată o clădire nerezidențială. O persoană a decedat, iar o alta a fost rănită.