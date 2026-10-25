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LIVE TEXT Regiunea Dnipropetrovsk: trei morți și 15 răniți în urma atacurilor rusești. Război în Ucraina, ziua 1705

UPDATE 09:12 Serviciul de Urgență al Ucrainei anunță că în regiunea Dnipropetrovsk au fost înregistrați trei morți și 15 răniți în urma atacurilor rusești.

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„De seară până dimineață, armata rusă a atacat trei districte ale regiunii de peste 20 de ori”, potrivit salvatorilor.

În districtul Synelnyky, trei persoane au fost ucise, alte 14 au fost rănite, inclusiv o fetiță de 11 ani. Clădiri rezidențiale, magazine și mașini au fost avariate.

În regiunea Nikopol, un bărbat a fost rănit, o casă privată a fost avariată.

În regiunea Dnipro, infrastructura a fost avariată în urma atacului.

Salvatorii Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei au stins toate incendiile provocate de atacurile Rusiei.

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