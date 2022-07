LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 144. Medvedev: Refuzul NATO și al Ucrainei de a recunoaște Crimea drept teritoriu rusesc e o „amenințare sistemică”

VOLGOGRAD, RUSSIA - JULY 17, 2022: United Russia Party Chairman and Russian Security Council Deputy Chairman Dmitry Medvedev speaks during the opening of the Soviet BK-31 Armored Boat WWII memorial. Sunken in the fall of 1942, the vessel was raised from the bottom of the Volga River in 2017. Dmitry Rogulin/TASS Ðîññèÿ. Âîëãîãðàä. Ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà áåçîïàñíîñòè ÐÔ Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âî âðåìÿ îòêðûòèÿ ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà ñ çàòîíóâøèì îñåíüþ 1942 ãîäà áðîíåêàòåðîì ÁÊ-31, êîòîðûé ïîäíÿëè ñî äíà Âîëãè â 2017 ãîäó. Äìèòðèé Ðîãóëèí/ÒÀÑÑ