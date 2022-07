LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 143. Nivelul radiaţiilor de la Cernobîl a revenit la nivelul dinaintea invaziei

Este a 143-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Armata rusă a desfăşurat lansatoare de rachete pe situl centralei nucleare Zaporojie, aflată sub control ruşilor de la începutul lui martie, şi cu care loveşte în special raionul Nikopol, a afirmat vineri şeful Energoatom, operatorul ucrainean. Totodată, cel puţin trei persoane au murit şi alte 15 au fost rănite în urma unui atac cu rachete care a avut loc vineri seara la Dnipro, în centrul Ucrainei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că sirenele de raiduri aeriene răsună în țară și îndeamnă oamenii să se adăpostească. Sirenele s-au auzit și în capitala Kiev.



UPDATE 12:40



Nivelul radiaţiilor de la Cernobîl a revenit la nivelul dinaintea invaziei



Nivelul radiaţiilor de la Centrala nucleară de la Cernobîl şi din perimetrul acesteia a revenit la cel dinainte de invazia trupelor armatei ruse, pe 24 februarie, a declarat directorul adjunct al Agenţiei de Stat pentru Managementul Zonei de Excludere a Ucrainei, Maksym Shevchuk.



„Ce pot spune despre nivelul de radiaţii? Desigur, noi eram sub ocupaţie timp de 35 de zile, iar mai mult de 7.000 de echipamente militare, cum ar fi tancurile, au trecut pe aici, precum şi zeci de mii de soldaţi. Erau foarte activi, au săpat şanţuri în toată zona, nu doar în Pădurea Roşie, şi desigur că au avut o influenţă asupra nivelului de radiaţii. În plan local a fost mai mare decât de obicei, dar, din fericire, ocuparea s-a sfârşit şi nu am avut nicio situaţie critică, deci local unele zone erau mai radioactive decât înainte, dar nu au fost catastrofe mari, niciun accident critic, din fericire. Acum, nivelul de radiaţii este normal, având aproape aceleaşi valori ca dinainte de ocupaţie, în mare parte în apropierea drumurilor sau punctelor de control, unde activitatea militară era prezentă”, a precizat oficialul ucrainean, citat de Agerpres.





UPDATE 10:18

Trei persoane ucise de lovituri cu rachete în Dnipro



Cel puțin 3 oameni au fost uciși iar 15 răniți într-un atac cu rachetă asupra orașului ucrainean Dnipro, a spus guvernatorul regional Valentin Reznicenko.



„Rachetele au lovit o fabrică industrială și o stradă aglomerată de lângă”, a spus Reznicenko pe pagina sa de Facebook.

Another angles of arrivals in Dnipro. pic.twitter.com/nLbYVnEnJ6 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 15, 2022

