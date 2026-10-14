LIVE TEXT „Nu poate fi o coincidență” – accesul Ucrainei la Starlink, restricționat fără avertisment, afirmă un consilier al lui Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1694

UPDATE 17:19 Accesul Ucrainei la serviciile Starlink a fost restricționat fără avertisment, perturbând semnificativ mai multe misiuni militare, a anunțat pe 14 octombrie consilierul prezidențial ucrainean Serhii „Flash” Beskrestnov. Potrivit acestuia, restricțiile au fost implementate de compania SpaceX, care operează rețeaua de internet prin satelit.

„Confirm că SpaceX a introdus noaptea trecută restricții de viteză pentru terminalele Starlink aflate în mișcare. În prezent, restricția se aplică pachetului de servicii militare StarShield și limitează viteza la 100 de mile pe oră (160 de kilometri pe oră)”, a scris Beskrestnov pe rețelele sociale.

Kyiv Independent scrie că Ucraina utilizează Starlink pentru mai multe operațiuni militare, inclusiv pentru atacurile cu drone asupra unor ținte aflate la distanță medie, în teritoriile ocupate de Rusia. Sistemul este folosit și pentru operarea dronelor interceptoare, care contribuie la apărarea împotriva noilor drone de atac rusești propulsate cu motoare cu reacție.

Potrivit publicației, campania ucraineană de atacuri cu drone asupra țintelor din adâncimea teritoriului ocupat a contribuit în acest an la perturbarea logisticii rusești și la reducerea capacității trupelor Moscovei de a susține luptele de pe front.

Un militar implicat în operațiunile cu drone de atac cu rază medie de acțiune a confirmat, sub protecția anonimatului, că au fost observate anumite probleme, dar a refuzat să ofere detalii, invocând securitatea operațională.

De asemenea, Corpul 7 de Asalt Aerian al Ucrainei a anunțat pe rețelele sociale că se confruntă cu limitări ale conexiunii Starlink.

Restricțiile au fost introduse fără o notificare prealabilă, iar autoritățile ucrainene încearcă să stabilească motivele și impactul acestora asupra operațiunilor militare.

UPDATE 15:50 Regiunea Donețk: 7 persoane au fost rănite în urma unui atac aerian rus asupra unei zone rezidențiale din Sloviansk, anunță Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

„Au fost avariate 5 blocuri de locuințe, iar într-o clădire nerezidențială a izbucnit un incendiu. Echipele de intervenție au stins incendiul. De asemenea, în localitatea Bilbasivka, un autoturism a luat foc în urma unui atac al rușilor. Din cauza amenințării constante reprezentate de dronele inamice, pompierii au fost nevoiți să-și întrerupă operațiunile”, a precizat Serviciul.

UPDATE 13:50 Rusia a încălcat armistițiul energetic propus de președintele SUA, Donald Trump, lansând în cursul nopții drone și rachete împotriva rețelei electrice a Ucrainei. Despre acest lucru a anunțat președintele Volodimir Zelenski pe 14 octombrie.

Forțele de la Moscova au lansat 39 de rachete balistice și peste 120 de drone împotriva infrastructurii energetice și a celor critice din Kiev, regiunea Kiev și Harkiv, a spus Zelenski, calificând acest lucru drept „o lipsă de respect ostentativă față de Statele Unite”.

Rusia și-a intensificat atacurile aeriene împotriva obiectivelor energetice ucrainene pe măsură ce se apropie iarna, în ciuda anunțului neașteptat și unilateral al lui Trump din 11 octombrie, conform căruia atât Kievul, cât și Moscova au convenit să înceteze atacurile împotriva infrastructurii energetice a celeilalte părți.

UPDATE 12:35 Sberbank din Rusia a comunicat că centrul său de date din orașul Balakovo, regiunea Saratov, a fost atacat de drone ucrainene în noaptea de 14 octombrie, scrie Meduza.

Potrivit prim-vicepreședintelui consiliului de administrație al „Sber”, Alexander Vediakin, „toate sistemele și toate serviciile Sberbank funcționează normal”.

Șeful regiunii, Romana Busargin, afirmă că în urma atacului au fost avariate câteva clădiri de locuit, iar o persoană și-a pierdut viața. El nu a oferit alte detalii.

UPDATE 09:30 Armata rusă a atacat patru raioane din regiunea Dnipropetrovsk. În total, două persoane au murit, alte șase au fost rănite, printre care și un copil, raportează Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

În Pavlohrad, o persoană a murit în urma unui atac asupra unui teren deschis. Alte patru persoane au fost rănite, printre care și un copil.

În raionul Nikopol, centrul raional și comunitatea Mirivska au fost ținta atacurilor. O persoană a fost ucisă.

Totodată, trupele ruse au lovit o întreprindere din Dnipro. Un bărbat a fost rănit. La fața locului a izbucnit un incendiu de proporții.

În raionul Sinelnikov, a fost rănită o femeie și avariată o casă privată.

UPDATE 09:10 Rusia a atacat noapte trecută Kievul, informează Serviciul de Stat de Urgență al Ucrainei.

A fost lovit un bloc de locuit, pompierii au stins un incendiu pe o suprafață de 400 mp. Au fost identificate două corpuri neînsuflețite. Cel puțin 21 de persoane au fost rănite, dintre care un copil. 16 locatari ai clădirii au fost salvați. Operațiunile de salvare și intervenție de urgență continuă.

De asemenea, a fost atacată o clădire nerezidențială. O persoană a decedat, iar o alta a fost rănită.