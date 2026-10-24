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LIVE TEXT Doi oameni au fost răniți la Kiev în urma unui atac rusesc. Război în Ucraina, ziua 1704

UPDATE 10:50 În dimineața zilei de 24 octombrie, forțele ruse au atacat districtul Obolon din Kiev, anunță Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (DSNS).

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În urma impactului, o casă de locuit cu un singur etaj a fost distrusă, iar un incendiu a izbucnit. Salvatorii au găsit o persoană rănită și au transportat-o la medici pentru spitalizare. O altă persoană a suferit traumatisme, dar nu a avut nevoie de spitalizare.

Incendiul a fost stins operativ.

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