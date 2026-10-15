VIDEO Ședința Guvernului. Mai mulți ambasadori ai R. Moldova au fost rechemați din funcție

Cabinetul de miniștri s-a întrunit joi, 15 octombrie, în ședință. Pe ordinea de zi au fost incluse 14 subiecte, printre care proiectul de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului-cadru de împrumut dintre R. Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ,,Modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic” și proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de testare, autorizare și înregistrare a produselor fitosanitare care nu sunt autorizate în statele membre ale Uniunii Europene.

UPDATE 10:33 R. Moldova va adera la Statutul Institutului Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (International IDEA), încheiat la Stockholm la 27 februarie 1995. Miniștrii au aprobat un proiect de hotărâre în acest sens.

UPDATE 10:30 Proiect de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul R. Moldova şi Guvernul Japoniei privind acordarea unui împrumut pentru realizarea proiectului „Modernizarea tehnicii și echipamentelor agricole (etapa a II-a)”, a fost aprobat.

UPDATE 10:25 A fost aprobat proiectul de hotărâre a Guvernului privind aprobarea cantităților substanțelor supuse controlului.

UPDATE 10:23 Regulamentul privind procedura de testare, autorizare și înregistrare a produselor fitosanitare care nu sunt autorizate în statele membre ale Uniunii Europene și modificarea unor hotărâri ale Guvernului, a fost aprobat de miniștri.

UPDATE 10:21 Proiect de hotărâre cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului-cadru de împrumut dintre R. Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ,,Modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic”, a fost aprobat de miniștri.

UPDATE 10:19 Ivan Țurcan a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Acesta va activa în cadrul Biroului politici de reintegrare.

UPDATE 10:17 Sergiu Gurin pleacă din funcția de secretar de stat al MEC pe domeniul sport.

Potrivit ministrului Dan Perciun, acesta a fost patru ani în funcția de secretar de stat. „Patru ani în care sportul moldovenesc a cunoscut cel mai mare buget pe care l-a avut vreodată.”

UPDATE 10:10 Emil Drug a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în Lituania. Viorel Ciubotaru a fost recehemat din funcția de ambasador al R. Moldova în Belgia și Luxembrug. Totodată, Andrei Popov a fost rechemat din funcția de ambasador R. Moldova în R. Elenă și Cipru. Iulian Grigoriță a fost rechemat din funcția de ambasador al R. Moldova în Statul Qatar și Statul Kuweit.

Astfel, Angelica Munteanu a fost numită în funcția de ambasadoare al R. Moldova în Lituania. Valeriu Mija ambasador în Belgia și Luxemburg. Alexandru Codreanu ambasador în R. Elenă. Vitalie Rusu în funcția de ambasador al R. Moldova în Statul Qatar.