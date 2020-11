LIVE-TEXT/ Prima conferință de presă a președintei alese. Maia Sandu despre când va avea loc inaugurarea și unde va fi prima vizită în străinătate

UPDATE 13.15: Prima conferință de presă a luat sfârșit. La final, purtătoarea de cuvânt al PAS a declarat că toate cheltuielile privind desfășurarea acestui eveniment au fost asumate de formațiune, însă nu a dat detalii despre ce sumă este vorba.

UPDATE 13.06: „Inaugurarea va avea loc la 24 aici, la Palatul Republicii, evenimentul va fi restrâns, cu participare limitată. Este o lege care stabilește cum trebuie să aibă loc inaugurarea și potrivit ei trebuie să invităm reprezentanți ai mai multor instituții și căutăm o soluție care să respecte și legea, și restricțiile impuse de pandemie.

UPDATE 13.03: „În Belarus cred că dreptul oamenilor la vot trebuie de respectat, iar violențele împotriva cetățenilor trebuie să se oprească. Cu un mesaj mai amplu voi reveni după ce voi fi investită în funcție”

UPDATE 13.00: „Mi-ar plăcea ca la finalul celor 4 ani de mandat să-i văd pe moldoveni mai fericiți, dar mai ales încrezători în țara lor. În acești 4 ani probabil nu va fi posibil ca să fie rezolvate o mulțime de probleme, dar cred că este posibil și trebuie să redăm încrederea populației în țara lor și cei din diasporă să poată reveni acasă”.

UPDATE 12.57: Despre evaluarea judecătorilor și procurorilor

„Nu cumătrii între ei să dea note pentru calitatea deciziilor pe care le iau, integritate sau activitate. S-a demonstrat că acești cumătri doar se promovează între ei. Este nevoie de o evaluare externă, eu am să insist pe acest lucru și repet, inițiativa are suport popular”

UPDATE 12.53: Subiectul unor declarații ale Maiei Sandu care avertiza asupra unor inițiative ca unele instituții ale statului să iasă din subordinea Președinției.

„M-am adresat parlamentarilor, în primul rând al socialiștilor și cei cu care eventual fac coaliție, ați văzut că lucrurile sunt volatile în Parlament și da, atunci m-am referit la SIS și SPPS, dar în mod special la SIS.

UPDATE 12.52: Despre actele de identitate emise pe alte nume pentru dostul lider PDM; Vladimir Plahotniuc.

„Voi discuta cu instituțiile statului care sunt vizate în eliberarea acestor documente, dar și examinarea acestora. Eu voi solicita informație cuprinzătoare pe aceste încălcări și abuzuri în privința eliberarea actelor pentru Plahotniuc”.

UPDATE 12.51: Nu am claritate pe vizita la Kiev, știu sigur că va fi, cel mai probabil în ianuarie, dar încă nu s-a stabilit. Domnul Iohannis va veni în primele săptămâni după preluarea mandatului.

UPDATE 12.48: Este anormal intimidarea oamenilor care vin să-și spun părerea care nu este în concordanță cu guvernarea și acest lucru va fi eliminat. Îi voi scoate la stâlpul rușinii pe cei are vor face acest lucru. Oamenii trebuie să fie liberi, nu trebuie să le fie fac angajament să fiu de partea oamenilor și să oprim aceste practici.

UPDATE 12.46: Maia Sandu speră ca relațiile cu noua administrație SUA, Biden se vor îmbunătăți și Moldova va continua să primească susținere din partea guvernului american atât în democratizarea țării, dar și în proiecte de infrastructură, așa cum s-a întîmplat în trecut.

UPDATE 12.35: Despre posibilitatea de desemnare a lui Andrei Năstase candidat la funcția de premier.

„În Parlament trebuie să vine cu o astfel de inițiativă. Nu cred că sunt suficienți deputați care să poată să susțină un guvern de treabă, de aceea noi susținem alegeri anticipate. Un guvern care stă la cheremul hoților, nu e un lucru bun pentru nimeni”.

UPDATE 12.34: Despre proiectul PSRM legat de limba rusă.

Eu nu am văzut acest proiect, dar știu sigur de ce fac socialiștii acest lucru. S-au speriat, că oamenii s-au unit pentru o agendă comună, a face reforma justiției, reforma în țară și de fiecare dată când politicenii corupți văd că există posibilitatea ca oamenii buni să se unească, vin cu inițiative care să-i dezbine. Încearcă să-i pună pe baricade, ca oamenii să uite de obiectivul de a lupta cu hoții și să nu ne lăsăm provocași, dar obiectivul nostru este să construim o țară bună pentru toți. Așa cum l-am alungat pe Dodon din Președinție, așa trebuie să alungăm și corupții din Parlament.

UPDATE 12.32: Despre schimbarea conducerii la SIS și SPPS. Prea devreme să vorbesc despre acest lucru. Trebuie să ajung, să discutăm, să analizăm ce se întâmplă și abia după acest lucru o să pot să fac o evaluare, să iau o decizie și să vă transmit.

UPDATE 12.29 Despre alegerile din România. Îndemnul meu e să meargă la vot, să se protejeze, să poartă mască, dar să meargă la vot. Eu încă mai sunt parte a PAS, vă reamintesc că PAS face parte din PPE, aceeași formațiune europeană din care face parte și PNL și noi susținem PNL în aceste alegeri.

UPDATE 12.27: Este nedrept și rușinos din partea Autorităților Publice Centrale să limiteze independența Administrației Publice Locale care și așa este fragilă. Guvernul nu a venit cu o analiză. Eu sunt mare susținătoare a condițiilor bune pentru afaceri. Cred că Guvernul poate și trebuie să ajungă să ofere condiții, dar trebuie să fie luate transparent. Această decizie nu a fost făcută transparent, iar primarii s-au simțit limitați în independența lor în APL. Aș vrea să văd dacă au fost sau nu abuzuri din partea APL.

UPDATE 12.21: Avem și am avut relații bune cu Franța. Sunt recunoscător președintelui Macron pentru felicitările transmise, avem o relație bună cu Ambasada Franței din Moldova. Nu avem similarități dintre conflictul din Karabakh și cel transnistrean, în primul rând că ne dorim rezolvarea acestuia exclusiv pe cale pașnică. Orice participare sau sugestii speciale în această privință, în special din partea Franței sau a președintelui Macron ar fi una foarte bună.

UPDATE 12.19: Maia Sandu despre relațiile cu mass-media. Eu am mai fost în funcții publice, inclusiv ca prim-ministru. Am comunicat transparent și vom continua respectuos să facem asta. Suntem transparenți și vom continua să fim așa. Toată lumea va avea acces la conferințele de presă sau alte activități de presă.

UPDATE 12.16: Nu am discutat cu oamenii din Stânga Nistrului pentru că nu este posibilitate, iar oamenii au venit și au votat chiar dacă nu am avut acea posibilitate. Pentru asta le mulțumesc și mă simt onorată. Din ce am auzit eu acolo am înțeles că Igor Grosu, colegul meu s-a referit cu acele cuvinte (separatist) față de regim și nu față de oameni pe care îi respectăm.

UPDATE 12:14: Nu a fost o solicitare de pază. Nu stă în același apartament cu mine. Din experiența pe care am avut-o la Guvern. A fost amenajat un mic spațiu la parter în clădirea în care stau și sunt oameni care stau peste noapte și da, trebuie să mă acomodez. În afară de momentul când sunt în casa mea sau la birou, sunt mereu însoțită de cineva. Asta e legea și trebuie respectată, chiar dacă nu-ți place.

UPDATE 12.10: Votul Diasporei a fost de 16% și e probabil cel mai mare din lume. Pe de o parte e o veste bună că avem atât de multă lume care îi pasă ce se întâmplă acasă și probabil vor să revină, am primit și mesaje despre intenția de a reveni. Dar pentru asta trebuie să facem regulă în Moldova, oamenii vor o justiție corectă, dar de exemplu în Italia, oamenii mă întrebau despre problemele din sănătate, vor o educație de calitate și bineînțeles locuri de muncă. Trebuie să creștem economia, să îmbunătățim condițiile de business, este vorba despre o agendă de reforme internă care să facă Moldova cât mai atractivă pentru cei din Diasporă, dar și pentru cei care vor să plece, pentru că avem mulți oameni care vor să plece. Dar perspectivele de integrare europeană

UPDATE 12.02: Despre statutul de observator al Republici Moldova la Uniunea Euro-Asiatică. Nu-mi este clar dacă s-a aprobat acea procedură și am rugat colegii mei să verifice. RM este parte a acordului de comerț liber cu țările CSI și în cadrul acestui acord noi nu avem probleme comerciale cu alte țări. Singura țară cu care avem probleme comerciale din păcate sunt cu Federația Rusă și trebuie să le rezolvăm pe cale bilaterală.

UPDATE 11.59: Despre Consiliul Suprem de Securitate. O să vin cu o formulă de restructurare a acestui Consiliu, iar actuala guvernare nu trebuie să nu aibă nimic cu aceste instituții și vom verifica astfel cât de independente sunt. Există o solicitare clară din partea populației pentru sancționarea marilor hoții și instituțiile statului nu au unde să se ascundă. Eu voi folosi toate instrumentele ca instituțiile statului să se apuce de lucru, dacă nu, voi veni cu proiecte legislative care să ajute ca cei care le conduc să lupte cu hoții și să nu-i protejeze.

UPDATE 11.56: Despre anticipate. Trebuie de asigurat alegeri libere și fără presiuni. Sper că cetățenii să trimită deputați care să nu să se teamă de proiecte anticorupție și să voteze proiecte de reformare a justiției.

UPDATE 11.53: Despre refuzul de a se întâlni cu liderul de la Tiraspol. Întâlniri nu se fac de dragul întâlnirilor. Avem dialog și trebuie continuat pentru rezolvarea conflictului. Eu o să vorbesc cu alții. ne-a impresionat modul cum oamenii de acolo se informează și au venit să voteze. Trebuie să continue în formatul de 5 plus 2 și să muncim ca să se îmbunătățească viața cetățenilor de pe ambele maluri, prin proiecte, dar și prin oprirea contrabandei de miliarde.

UPDATE 11:51: Pot să vă dau câteva nume de viitori consilieri, 3 persoane care sunt gata să le dau astăzi: Doamna Ala Nemerenco, Veaceslav Negruță și doamna Olesea Stamate sunt numele care am convenit la moment. Nu am discutat despre acest lucru cu Andrei Năstase.

UPDATE 11:45: Vreau să am o discuție serioasă cu Procurorul General să văd care sunt principalele impedimente în examinarea dosarului furtului miliardului, dacă se pune presiune de la politicieni, clanuri interlope, sau există o lipsă de capacitate, colaborare insuficientă din partea unor jurisdicții. Ulterior o să vin să mă dau cu părerea.

UPDATE 11.42 „Aș dori relații bune cu Rusia, majoritatea oamenilor noștri vor să ne apropiem de UE, dar și vor relații bune cu Rusia și voi lucra la asta. Avem o agendă mare cu Rusia de la deblocarea exporturilor, asigurarea socială a modlovenilor din Rusia. Legat de Belarus, voi veni cu o reacție după inaugurare”

UPDATE 11.36: Întrebarea Ziarul de Gardă despre echipa Maiei Sandu de la Președinție: „După ce ați fost aleasă în funcția de președinte, cu siguranță ați fost abordată de mulți oameni, pe unii pe care poate nu i-ați auzit sau văzut de mult timp. În PAS am înțeles că sunt multe cereri de aderare după victoria dvs. În aceste condiții, cum o să vă asigurați că în funcțiile publice de la președinție sau în instituțiile publice subordonate președinției vor ajunge persoane în baza meritocrației și nu vor fi promovate persoane cu integritate dubioasă, în baza afilierii politice sau pe bază de cumătrism?”

„Nu am fost abordată de multe persoane, știu că au venit multe cereri la partid. Am fost abordată de oameni care au probleme foarte grave, oameni care sună la urgență și echipajele le spun că trebuie duși la spital, dar li se spune că nu sunt locuri. Cele mai multe apeluri au fost în acest sens. Am fost foarte riguroși când am făcut echipa și în continuare vom folosi aceleași metode de a ne documenta inclusiv din materialele pe care le faceți dumneavoastră.

UPDATE 11.34: Întrebarea Ziarul de Gardă despre cooperarea cu Procurorul General: „În campania electorală, dvs ați promis lupta cu corupția drept prioritate. Ieri, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a împlinit un an de mandat. Cum apreciați activitatea acestuia în ultimul an și cum vedeți colaborarea cu acesta în lupta contra corupților, dacă această colaborare ar fi posibilă?”

„Nu prea am lucruri bune de spus despre activitatea Procuraturii Generale după un an de zile. Îmi doresc să am o discuție imediat după inaugurare, dacă sunt argumente pentru și lipsa de performanță și bineînțeles în CSS vom avea discuții foarte serioase pornind pe acele dosare de corupție așa ca să ascult poziția lui și să văd argumentele sale”.

UPDATE 11.30: Am spus și repet, voi face tot ce se poate face de a eficientiza bugetul Președinției pe acest domeniu. E firesc să păstrezi o anumită pază, inclusiv că atunci când te apuci de treabă să lupți cu hoții cei mari, sunt niște riscuri.

UPDATE 11.29: Despre ultimele numiri în sistemul judecătoresc, Maia Sandu spune că va merge în Parlament cu proiectul care vină să evalueze printr-o comisie externă fiecare judecător și procuror în parte. Este formula prin care putem să curățim sistemul și vreau să vă spun că această lege are un suport popular.

UPDATE 11.28: Atunci când vorbim despre prezența militară rusească trebuie să spunem că există 2 părți. Primul este Grupul Operativ al Forțelor armate care se află în Stânga Nistrului și nu există și nu a existat acordul Republicii Moldova. Nu a existat și nu există un acord bilateral și poziția statului moldovenesc este și va fi că aceste forțe și muniții trebuie retrase de pe teritoriul Republicii Moldova. A doua parte este misiunea de pacificare, este un acord din 1992 dintre RM și Rusia, pentru că nu există riscuri mari, partea MD spune că această misiune trebuie să fie una civilă din partea OSCE.

UPDATE 11:26: Aceste lucruri se discută în Parlament, dacă va fi cea mai bună opțiune, atunci colegii din Parlament vor veni. Credem că cea mai scurtă cale de anticipate ar fi demisia acestui Guvern.

UPDATE 11.25: Legat de relațiile speciale cu Turcia, Maia Sandu spune că își dorește relații bune cu toate țările și ca politica externă să vină din interesele de bază ale Republicii Moldova.

UPDATE 11.23: Apreciem sprijinul României și UE și nu doar acum, dar în mod special în vară când am primit acel sprijin, înțeleg că este potențial de a primi mai mult de la UE.

UPDATE 11.22: Solicitarea este către Guvern: să fie testate cât mai multă lume, voi face tot ce e posibil ca să aducem cât mai multe ajutoare, dar adminstrarea ține de Guvern care trebuie să își îmbunătățească modul cum a gestionat și gestionează criza.

UPDATE 11.20: Președintele nu participă la decizii despre criza pandemică, este o comisie specială care ia astfel de decizii. Situația este foarte proastă și a fost gestionată foarte greșit. Avem costuri foarte mari, statul, Guvernul nu a venit cu ajutoare pentru cei care au avut de suferit.

UPDATE 11:19: Echipa mea a început să discute cu echipa Președinției despre procedura de inaugurare.

UPDATE 11.17: Nu am fost niciodată la Condrița, de aceea îmi este mai greu ce utilizare eficientă am putea inventa. O să mergem, o să vedem și apoi o să decidem cum poate fi folosită această instituție spre binele țării. La fel și celelalte clădiri. Îmi este greu să vorbim despre niște lucruri pe care nu le cunosc. Știu că este un lux care nu-și are locul într-o țară atât de săracă.

UPDATE 11.14: Legea spune foarte clar că până la 20 ianuarie trebuie să mă retrag din partid. Îmi doresc foarte mult să devin președintele tuturor.

UPDATE 11.10: Majoritățile se creează în Parlament unde nu este deocamdată o majoritate. Concluzia este că avem nevoie de alegeri anticipate. Modalitățile sunt scrise în Constituție și vom merge pe această cale și vom continua să avem discuții prin intermediul colegilor din Parlament.

UPDATE 11.09: Intenționez să am o întâlnire cu Ion Chicu să știu care e situația reală, care este politica externă despre care sunt responsabilă, să-i transmit mesajele pe care le-am făcut public.

UPDATE 11.07: Nu am avut nicio discuție cu Igor Dodon, nici înainte, nici după alegeri. Ultima oară, Maia Sandu spune că a vorbit cu președintele în exercițiu anul trecut: „Nu cred în intențiile pozitive ale lui Igor Dodon, anul trecut Guvernul pe care l-am condus a fost demis din cauza reformelor în justiție și măsurile anti-corupție pe care le-am început”

UPDATE 11.05: Maia Sandu spune că Guvernul Chicu trebuie să plece și până atunci trebuie să-și facă responsabilitățile. În primul rând, așteaptă să vadă proiectele bugetului cu resurse medicale pentru sistemul medical, suportul pentru business și persoanele defavorizate.

Președinta aleasă a Republicii Moldova a convocat prima sa conferință de presă după alegeri. Până acum, a avut doar ieșiri în briefinguri de presă sau interviuri. Maia Sandu a anunțat că va răspunde timp de 2 ore și jumătate la întrebări.

Fiecare instituție media acreditată la evenimentul ce se va desfășura la Palatul Republicii va avea posibilitatea să ofere câte 2 întrebări, iar în funcție de timpul liber rămas, va putea da și alte întrebări. Urmăriți mai jos evenimentul într-o transmisiunea directă oferită de Privesc.eu.