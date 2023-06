LIVE TEXT „Sunt mândru de faptul că am putut să oferim statutul de țară candidată R. Moldova.” Declarațiile lui Emmanuel Macron în cadrul conferinței de presă susținută la încheierea Summitului Comunității Politice Europene

Joi, 1 iunie, R. Moldova este gazda Summitului Comunității Politice Europene (CPE), care reunește, în premieră, 50 de președinți, prim-miniștri și înalți oficiali europeni. În aceste momente are loc conferința de presă susținută la încheierea evenimentului.

Președinta Maia Sandu a făcut declarații de presă la încheierea summitului alături de prim-ministrul Cehiei, țara care a găzduit prima ediție a evenimentului, și premierul Spaniei, acolo unde urmează să aibă loc următoarea ediție a summitului.

UPDATE 20:06 „Sunt mândru de faptul că, deținând preșidinția UE, am putut să oferim statutul de țară candidată R. Moldova. Având în vedere ce se întâmplă în Ucraina, am spus că nu putem să lăsăm R. Moldova deoparte și trebuie să o sprijinim. Eu chiar cred că R. Moldova are capacitatea de a accelera în parcursul european.” a spus Emanuel Macron, fiind întrebat de jurnaliști dacă este credibilă estimarea ca R. Moldova să devină stată membră UE până în 2030.

UPDATE 20:01 „Pentru R. Moldova organizarea acestui Summit a fost o provocare, dar toate țările participante au contribuit la organizarea și logistica acestui eveniment. (…) Am discutat și despre alte inițiative concrete asupra cărora vom lucra în următoarele luni. Am lucrat asupra unui acord de roaming care va fi extins si asupra R. Moldova pentru a reduce tarifele la roaming. (…) Am convenit că vom extinde rezerva cibernetică asupra țărilor care vor să beneficieze de ea. E vorba de o expertiză care va oferi sprijin țărilor amenințate de atacuri cibernetice. Am decis ceva similar cu privire la protecția infrastucturii critice și avem un mecanism implementat în cadrul UE, dar îl vom extinde asupra țărilor care au participat la Summit”, a menționat președintele Franței în cadrul discursului său.

UPDATE 18:55 „Ucraina poate să răspundă și să ajute Moldova doar dacă va fi o solicitare la cel mai înalt nivel de conducere militară și oficială a țării. Atunci Ucraina cu siguranță va acționa.”, a declarat Zelenski.

UPDATE 18:45 „Avem nevoie de o țară unită în Moldova si desigur vă dorim succes în toate și să reușiti să vă mențineți fără rachete, fără decese. Noi mereu vă vom susține. Până la urmă am reușit să facem așa că țările din Europa să se unească. Sunt sigur că după ce vom câștiga războiul veți avea și voi o țară unită fără să cadă rachete și fără Rusia”, a spus Volodimir Zelenski, fiind întrebat despre regiunea transnistreană.

UPDATE 18:27 Volodimir Zelenski a ajuns la conferința de încheiere a Summitului.

UPDATE 17:58 „Admir curajul Moldovei, modul în care face față Rusiei și efectelor atacului barbar al Rusiei împotriva Ucrainei. Astăzi transmite din nou un mesaj puternic de sprijin pentru R. Moldova și Ucraina. Mă bucur că această Comunitate Politică Europeană, care a fost inițiată în octombrie anul trecut la Praga, arată rezultate. Astăzi vedem clar că această comunitate este un forum important pentru toate țările europene. Membrii comunității vor să coopereze pașnic, vor o ordine internațională bazată pe reguli. Cu această reuniune demonstrăm că suntem puternici și uniți, că vom apăra pacea, cooperarea și securitatea în Europa.”, a declarat prim-ministrul Cehiei, Petr Fiala.

UPDATE 17:52„Pentru noi este în primul rând un semn de încredere și un semn de susținere (…). Republica Moldova nu este singură și noi am simțit acest lucru și în trecut, în special în ultimele luni când a trebuit să facem față unor situații dificile, unor crize mari și am simțit foarte puternic această prietenie. 9…) Astăzi am demonstrat că suntem parte a acestei comunități, că putem și noi să oferim, nu doar să beneficiem.”, a menționat Maia Sandu pentru presă.

UPDATE 17:49 „Nu din întâmplare am vrut să organizăm acest al doilea summit aici în Moldova. Aceasta demonstrează speranța întregului continent în privința acestei țări minunate. Moldova este membră a familiei europene și salutăm eforturile pe care le face pentru a deveni membră a UE (…). Astăzi ne-am reunit a doua oară, după prima reuniune de la Praga, ca și atunci, și acum vrem să transmite un mesaj de forță, de unitate mai ales în contextul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. Principiile și valorile democratice care stau la baza uniunii europene și regulile internaționale sunt puse în pericol din cauza acestei agresiuni și de aceea trebuie să reacționăm toți împreună.”, a declarat prim-ministrul Spaniei Pedro Sánchez.

UPDATE 17:40 „Suntem deosebit de recunoscători pentru tot sprijinul pe care l-am primit. Întreaga comunitate s-a reunit pentru a susține acest efort: România, Franța, Suedia, Regatul Unit, Elveția, Consiliul UE și alți parteneri de dezvoltare ai R. Moldova. Astăzi, aici, la doar 20 de km de Ucraina am reunit întregul continent pentru a reafirma hotărârea noastră colectivă și fermă de a readuce pacea în Europa.”, a spus Maia Sandu în cadrul conferinței.

Summitul are loc la Castelul Mimi din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi, situat la aproximativ 35 de kilometri distanță de Chișinău. Comunitatea Politică Europeană este un for guvernamental paneuropean înființat anul trecut, în urma invaziei Rusiei în Ucraina, servind drept platformă care întrunește liderii europeni cu scopul a discuta și a identifica soluții pentru cele mai urgente probleme ale Europei, precum securitatea, stabilitatea și reziliența energetică.