VIDEO/ Igor Dodon și-a prezentat raportul de activitate pe perioada mandatului de președinte: „80-90% din angajamentele din 2016 eu le-am îndeplinit”

UPDATE 10:56: Briefingul lui Igor Dodon s-a încheiat. Șeful statului a menționat că în ciuda blocajelor de care a avut parte în prima parte a mandatului său, a reușit să îndeplinească angajamentele asumate în campania electorală din 2016 în proporție de 80-90%. Igor Dodon anunță că va distribui acest raport în formă de ziar pe 16 pagini în toate familiile din Republica Moldova, fără a menționa din ce surse va fi tipărit și din ce bani va fi distribuit. De asemenea, unul mai detaliat va fi plasat pe pagina președinției și distribuit instituțiilor media și misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău. Un almanah politic lansat recent de o companie privată de consultanță despre activitatea lui Igor Dodon, alături de acest raport detaliat va mai fi expediat de asemenea tuturor primarilor și președinților de raion din Moldova, a încheiat Dodon fără a menționa din nou din ce surse.

UPDATE 10.49: Igor Dodon a vorbit din nou despre conceptul de politică externă echilbrată care prevede relații bune și cu Estul și cu Vestul. Șeful statului spune că a avut în această perioadă 70 de deplasări în străinătate la care s-a întâlnit cu 29 de șefi de stat, 10 premieiri și președinți de stat. Igor Dodon însă, a evitat să menționeze că nu a vizitat și nici nu a fost vizitat de președinții statele vecine: Ucraina și România. Șeful statului se laudă că a economisit în 3 ani 5,5 milioane de lei din deplasările peste hotare menționând că nu a folosit niciodată bilete din business clas, nu a folosit charteruri. În schimb, „efect direct este de jumătate de miliard de lei: în 2019 agricultorii care au exportat în federația rusă și nu au plătit taxele, s-a economisit 300 de milioane, în 2018 această clădire a fost reparată cu 190 de milioane și din fiecare vizită am adus rezultate concrete, tractoare de la Lukașenko sau kamazuri din Rusia”, a menționat Dodon.

UPDATE 10:42 Șeful statului se laudă cu acțiunile legate de reglementarea conflictului transnistrean spunând că a reușit să deblocheze activitatea comisiei unificate de control, a stabilit un model de comunicare cu Tiraspolul, centre de documentare a autoturismelor și apostilarea diplomelor absolvenților instituțiilor din stânga Nistrului.

UPDATE 10:36: Igor Dodon spune că în justiție și-a propus găsirea vinovaților în furtul miliardului. „În Justiție ne-a reuși să avansăm. Cu furtul miliardului s-a adoptat o lege ca 50% din profitul BNM să meargă la compensarea miliardului furat și am diminuat povara de pe umerii cetățenilor. Au fost intoeși 2,5 mlrd și 3,8 mlrd sechestrate, în total 6,3 mlrd bani cash din cele 13 miliarde. Am avansat foarte mult pe această dimensiune. La nivel de judecători, au fost admiși 249 și respinși 33”.

UPDATE 10:34 „Am inițiat și am venit cu câteva propuneri care se implementează: drumuri bune pentru toți. Anterior, dădeau 3 milioane la un sat, la altele 0. Noi am dat ca scop ca toți să primească bani și circa în 900 de primării are loc implementarea acestui program. Voi insista să fie continuat încă minim 4-5 ani, ca să rezolvăm problema cu drumurile interioare.

UPDATE 10:31 În Agricultură, Dodon se plânge de seceta fără precedent menționând că la inițiativa sa, Guvernul a permis exploatarea apelor din subteran. O inițiativă dur criticată de ecologiști care spun că va duce la daune enorme.

UPDATE 10:29 Al treilea capitol ține de dezvoltarea economică și infrastrctură. Igor Dodon se laudă de crearea consiliului economic și spune că în economie, a reușit să restabilească relațiile „cu partenerul nostru strategic Federația Rusă”.

UPDATE 10:21 În sănătate, Dodon se laudă cu creșterea salariilor medicilor, care urmează să se dubleze, declararea anului 2020 ca an al lucrptorului medical, pledeză pentru păstrarea tuturor spitalelor raionale și mărirea îndemnizațiilor unice pentru angajare a tinerilor specialiști.

UPDATE 10.18 Al doilea capitol ține de sfera socială. Dodon vorbește de mai multe inițiative de-ale sale pe care le numește revoluționare. Toate inițiativele, printre care indexarea pensiilor de două ori, îndemnizația unică oferită de 2 ori pe an pensionarilor sau pensia oferită pentru al doilea membru al familiei, în caz de deces, dar și altele au fost aprobate după venirea socialiștilor la putere și lansate într-un an electoral, iar pentru multe din care Guvernul nu are acoperire financiară.

UPDATE 10:09: Dodon spune ca va prezenta raportul în funcție de cele 8 puncte principale din programul său electoral de la alegerile din 2016 și va arăta cum s-a ținut de cuvânt. Primul punct ține de respectarea suveranității, neutralității și întărirea statalității Moldovei, protejarea valorilor creștin-ortodoxe. Șeful statului se laudă cu institurea la 2 februarie a Zilei Statalității, publicarea de cărți de istorie a Moldovei și un film la temă. Se declară un promotor al statalității moldovenești, identității moldovenești, limbii moldovenești și tradițiilor moldovenești. „Sunt un promotor al ideii că Biserica Ortodoxă este pilonul statalității Moldovei. Anual sute de biserici au primit ajutor de la șeful statului și slujitorii bisericii știu asta”

UPDATE 10.06: Igor Dodon face briefingul în sala de conferințe a Președinției. Șeful statului spune că mandatul său poate fi împărțit în 2 perioade. Prima din 2016 până în iunie 2019 când a fost blocat de Guvernare și când s-a ocupat de politica externă și comunicarea cu cetățenii, iar a doua ține de o colaborare strânsă cu toate instituțiile statului.

Dodon spune că în această perioadă a dat dovadă de 3 calități – caracter și echilibru, responsabilitate și respectarea valorilor tradiționale.

Șeful statului, Igor Dodon a anunțat că va prezenta astăzi un raport detaliat al activității sale pe parcursul mandatului de președinte care expira la finalul acestui an.

