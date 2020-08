VIDEO/ Declarațiile lui Igor Dodon după ședința CSS: Pentru agricultori am acordat tot ce s-a putut, nu putem lua de la pensii și salarii

Consiliului Suprem de Securitate s-a reunit în această dimineață. Pe ordinea de zi sunt problemele din agricultură cauzate de seceta din acest an. Șeful statului va face declarații în care va vorbi despre concluziile și deciziile luate.

Șeful statului spune că s-au discutat 5 subiecte mai importante: seceta din agricultură, situația cu COVID-19, dosarul fraudei bancare, concesionarea aeroportului și posturile ilegale din regiunea transnistreană.

În ceea ce privește situația din agricultură, șeful statului spune că producția de cereale este grav afectată, dar chiar și așa, siguranța alimentară a țării nu este în pericol.



„Suntem la 50% față de anul trecut, 440 de mii de tone de grâu față de 1 milion anul trecut. Securitatea alimentară a țării este 360 de mii de tone, deci putem constata că este asigurată complet. În rezerva de stat sunt 51 de mii de tone de grâu din roada anilor precedenți.

La porumb avem cea mai mare suprafață, 500 de mii de hectare. De obicei, anual recoltăm 2 milioane de tone. Securitatea alimentară furageră este de 700 de mii de tone de tone, restul exportăm. În acest an, roada estimată este de peste 1 milion. Vom avea și un potențial de export de câteva sute de mii de tone. Asigurarea siguranței alimentare a țării este asigurată, asta nu ne poate liniști pentru că potențial de export practic nu este”, a declarat Igor Dodon.

De asemenea, afectată de secetă, dar și de înghețurile din primăvară, este și pomicultura, acolo unde se atestă o scădere a recoltei globale cu 10-20% per total, cele mai afectate fiind caisele cu – 80%, piersicii -50% față și merele 20-30% față de anul trecut.

Șeful statului spune că executivul a mărit cu 200 de milioane de lei fondul de subvenționare a agriculturii, de la 900 de milioane la 1 100 milioane de lei și a identificat încă 300 de milioane din resurse interne.

„La prima etapă, pentru cereralele de grupa 1, din 400 000 de hectare plantate, am decis ca pentru 200 de mii să fie acordate subvenții de peste 1000 de lei, apoi evaluăm pagubele pentru cerealelel din grupa a 2-a, porumb și floarea soarelui. Terminăm evaluările și vom decide. La sigur va fi suport necesar și pentru grupa a doua”, a dat asigurări șeful statului care spune că a primit solicitări de suport și din partea producătorilor de sfeclă de zahăr și zootehnie.

Igor Dodon spune că s-a adresat partenerilor externi pentru suport, Rusiei pentru motorină și Băncii Mondiale pentru un credit special și este sigur că Moldova va primi ajutor.

„Înțeleg poziția și greutățile prin care trec agricultorii, dar blocarea străzilor și încercarea de a merge pe discuții politice, de la aceasta bani în plus în buget nu vor apărea. Am acordat maxim ce am putut. Nu putem opri salariile și pensiile ca să acoperim pierderile agricultorilor. Am alocat ce am putut, am solictat de la parteneri, am decis să deschidem un cont special ca la covid unde toți cei care pot să vină cu un suport pentru a ajuta să o facă. Sunt ferm convins că și partenerii externi vor veni cu un suport”, a încheiat Igor Dodon.