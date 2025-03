Liderii mondiali s-au întâlnit într-un summit virtual. Keir Starmer: „Putin trebuie să demonstreze că este serios în ceea ce privește pacea”

Premierul britanic a găzduit, pe 15 martie, o reuniune în format de videoconferință cu aproximativ 25 de lideri mondiali și a subliniat angajamentul aliaților de a continua să sprijine Ucraina. Liderul de Londra a prezentat concluziile discuției în cadrul unor declarații susținute după eveniment, scrie hotnews.

„Astăzi, am găzduit o convorbire telefonică cu omologi din întreaga Europă, precum și cu secretarul general al NATO și cu liderii Comisiei UE, Consiliului UE, Canadei, Australiei și Noii Zeelande pentru a discuta despre sprijinul nostru pentru Ucraina. Am subliniat angajamentul nostru neclintit de a fi alături de Ucraina, atât acum, cât și în viitor”, a declarat Karl Starmer după summit, potrivit The Guardian.