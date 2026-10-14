Ion Ceban, de Hramul orașului: „Avem datoria să păstrăm valorile care ne unesc, să respectăm istoria și să muncim pentru un oraș mai bun”

Primarul capitalei Ion Ceban a urat chișinăuienilor, de Hramul orașului, „sănătate, pace în familii, bunăstare și încredere în ziua de mâine”. Acesta a subliniat că trebuie să avem grijă de orașul nostru și a îndemnat „să fim uniți și să continuăm să construim împreună un Chișinău de care să fim mândri”.

„Ne înclinăm cu respect în fața istoriei orașului nostru, a oamenilor care l-au construit și a generațiilor care au muncit pentru ca Chișinăul să devină ceea ce este astăzi. Este un prilej de a ne aminti de trecut, de a aprecia prezentul și de a ne gândi la responsabilitatea pe care o avem față de viitorul orașului nostru.

Chișinăul înseamnă oamenii săi, familiile care își cresc aici copiii, tinerii care își construiesc viitorul, oamenii în vârstă care păstrează vie memoria orașului și toți cei care, prin munca lor, contribuie la dezvoltarea Capitalei. Avem datoria să păstrăm valorile care ne unesc, să respectăm istoria și să muncim pentru un oraș mai bun, mai frumos și mai confortabil pentru fiecare locuitor”, se arată în mesajul lui Ion Ceban.

Acesta i-a felicitat și cu Hramul localităților pe locuitorii din suburbiile Cruzești, Ghidighici și Vatra: „Le transmitem cele mai frumoase gânduri de sănătate și bunăstare. Și împreună suntem Chișinău”.

Anual, pe 14 octombrie, este marcat Hramul capitalei. În această zi, centrul capitalei va găzdui concerte, spectacole, târguri și activități pentru copii. Primăria capitalei „invită locuitorii și oaspeții orașului să sărbătorească împreună Hramul Chișinăului”.

Prima mențiune documentară a Chișinăului ca localitate datează din 17 iulie 1436, astfel, Chișinăul a ajuns la 590 de ani.