„Interesul majorității parlamentare este ca Guvernul Chicu să supraviețuiască. Lupta continuă”. Analiști politici, sceptici față de căderea actualului Executiv în urma unei eventuale moțiuni de cenzură

Situația politică a revenit la stabilitate, după ce coaliția formată dintre Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat au alcătuit, din nou, majoritatea parlamentară, în urma revenirii deputatului Ștefan Gațcan la PSRM de la Pro-Moldova. Unii analiști de la Chișinău sunt de părere că actuala opoziție „nu este capabilă” de a-și uni eforturile împotriva președintelui Igor Dodon și a guvernării PSRM, alții cred că actuala situație s-ar putea menține până la alegerile prezidențiale.

Unii experți declară că mărul discordiei privind criza de pe scena politică și din activitatea parlamentară este scrutinul prezidențial ce urmează să se desfășoare pe data de 1 noiembrie.

În opinia unor analiști, o eventuală moțiune de cenzură pe care a anunțat că o va depune Platforma DA împotriva Guvernului Chicu este în detrimentul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), deoarece în acest caz, dacă formațiunea pe care o conduce Andrei Năstase ajunge la guvernare, atunci Maia Sandu riscă să piardă din electorat în cazul în care va lupta pentru fotoliul de președinte.

„Coruperea și corupția survine atunci când este necesar de a menține stabilitatea politică”

Potrivit analistului Politic, Igor Boțan, pe scena politică de la Chișinău au loc manevre înainte de alegerile prezidențiale și eventuala organizare a alegerilor parlamentare anticipate. Politologul susține că fiecare formațiune încearcă să-și creeze o imagine pentru electorat, prin diferite metode.

Igor Boțan

„Din punctul meu de vedere, poziționarea forțelor politice acum are loc prin luări de atitudine față de moțiunea de cenzură. Am avut o tentativă de moțiune simplă de cenzură, am avut angajare de răspundere, acum avem moțiune de cenzură împotriva Guvernului și toate aceste lucruri trebuie privite ca manevre înainte de alegeri. Actorii politici încearcă, pe lângă poziționare, să-și creeze o anumită imagine. Domnul Dodon vrea să fie cel de la care s-a preluat inițiativa de oferirea cadourilor pentru pensionari, majorarea salariilor pentru medici. Cei de la Platforma DA, prin moțiune de cenzură, vor să convingă opinia publică și să demonstreze că au un potențial impunător pentru a schimba Guvernul, pe care îl consideră incapabil să gestioneze criza pandemică. Pro Moldova are propriile interese de a submina pozițiile domnului Dodon și de a se răzbuna pentru faptul că Dodon a dat peste cap întreaga construcție a domnului Plahotniuc. Domnul Candu în acest sens a declarat public că mandatul de președinte al domnului Dodon a fost câștigat cu suportul Partidului Democrat și al lui Plahotniuc. Domnul Șor și partidului acestuia se agită pe lângă OrheiLand. Iar PAS-ul vrea să arate ca o forță politică precaută, care de șapte ori măsoare și o dată taie.

Iată cazul Gațcan este o foaie de turnesol pentru a înțelege tot ce se întâmplă în Republica Moldova. Lucru ce este extrem de neplăcut pentru noi toți, pentru că ne dă un semnal – coruperea și corupția survine atunci când este necesar de a menține stabilitatea politică. Totul, din păcate, se face din interese politice. Dar una e interesul opoziției care luptă cu mijloacele pe care le are și cu totul e altceva manevrele politice ale guvernanților, care au o alte pârghii. Deci, în loc să insiste pe clarificarea situației cu domnul Gațcan, iată că ei îl primesc cu brațele deschise – lucru extrem de nociv pentru întreaga atmosferă politică”, a declarat Igor Boțan.

Analistul nu exclude scenariul precum că unii deputați care au părăsit PDM și au aderat la Pro-Moldova, condus de Andrian Candu, se vor reîntoarce la partidul condus de Pavel Filip. În acest caz, „socialiștii și democrații vor uita de alegerile parlamentare anticipate, iar cei din opoziție vor rămâne cu buza umflată”.

„Următoarele scenarii sunt la suprafață. Au rămas două săptămâni până când se termină sesiunea parlamentară și, de fapt, încep pregătirile pentru alegeri. Și aici totul este clar. Avem doi candidați care, cel mai probabil, vor trece în al doilea tur de scrutin. Și avem un șir de candidați care luptă pentru o poziție bună pentru a-și măsura suportul popular și să-i ajute să-și facă planuri pentru eventualele alegeri parlamentare anticipate. Dar încă nu se știe dacă vor avea loc. Pentru că, dacă proiectul Pro-Moldova se năruiește, ar putea ca mulți dintre cei care au trecut la domnul Candu să plece înapoi la PDM. Atunci cred că socialiștii și democrații vor uita de alegerile parlamentare anticipate, iar cei din opoziție vor rămâne cu buza umflată”, explică analistul politic.

Totodată, Boțan se arată sceptic privind căderea Guvernului Chicu în urma moțiunii de cenzură pe care Platforma DA a anunțat că o va depune. În opinia expertului, actualul cabinet de miniștri va supraviețui până la alegerile prezidențiale din această toamnă.

„Eu nu văd cum ar trece moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu, deoarece am văzut că calculele Pro-Moldova s-au dovedit a fi greșite. Din punctul meu de vedere, Pro-Moldova dacă au avut un plan, trebuia să-l acosteze pe domnul Oleinic, care, probabil, s-a bucurat mult de suportul democraților și al lui Vlad Plahotniuc atunci când a câștigat mandatul de deputat ca și candidat independent. Tranzacționarea lui Oleinic s-ar fi produs cu mai puțină gălăgie și asigura același efect ca și operațiunea nereușită cu domnul Gațcan. Aici au dat rău în bară, la fel cum a dat-o în bară cei din Blocul ACUM. Iată că se dovedește că mandatul din circumscripția Hîncești era unul foarte important. Asta arată două greșeli ale fostului Bloc ACUM și ale grupului Pro-Moldova.

Dar iată că acum domnul Oleinic este cu trup și suflet de partea socialiștilor. Putem specula doar pe marginea faptului că, vă dați seama, post pentru fiica lui și așa mai departe. Un lucru care în politica moldovenească contează. Eu cred că lucrul care a rămas e că domnul Dodon va profita de neînțelegerile dintre PAS și Platforma DA, va profita de reluarea suportului financiar din partea UE, s-a asigurat că cadourile pentru pensionari vor fi exact la momentul potrivit – în octombrie, în ajunul alegerilor. S-a asigurat că problemele legate de gestionarea crizei pandemice, cumva, le acoperă cu mărirea salariilor și cu indemnizațiile pentru medici. Probabil consideră că are șanse bune să i-a cel de-al doilea mandat pe fundalul acestor înțepături dintre pro-europeni și unioniști. Și cred că Guvernul Chicu are toate șansele să se mențină până la alegerile prezidențiale și, mai ales, dacă cei care au părăsit PDM și au aderat la Pro-Moldova vor simți că proiectul Pro-Moldova a intrat în impas, eu cred că e posibil să se evite și alegerile parlamentare anticipate“, a declarat pentru Ziarul de Gardă, analistul Igor Boțan.

„Sunt sigur că Guvernul va rămâne în funcție până la alegerile prezidențiale”

De aceeași părere este și politologul Roman Mihăeș, care susține că partidul condus de Maia Sandu nu este gata să semneze moțiunea de cenzură pentru demiterea Guvernului Chicu, iar PDM nu este interesat să cadă actualul cabinet de miniștri.

Roman Mihăieș

„Este evident că PAS nu este pentru ca să semneze această moțiune de cenzură, deoarece are interesul ca Maia Sandu să fie în turul II de alegeri prezidențiale cu Igor Dodon. Și nu vrea să riște, pentru că în cazul în care cade Guvernul și se instalează un alt Guvern în frunte cu un prim-ministru de la Platforma DA, s-ar putea ca în câteva luni să se schimbe trendul electoral și Maia Sandu să piardă puncte, de exemplu în favoarea lui Andrei Năstase. Din punctul meu de vedere aceasta ar fi explicația de ce PAS nu semnează și tergiversează procesul. În principiu, condiția ca PDM-ul să se alieze la acțiunea anti-guvernamentală nu este realist, deoarece democrații au 5 ministere în acest Guvern și nu este interesat să cadă actualul cabinet de miniștri. 90% sunt sigur că Guvernul va rămâne în funcție până la alegerile prezidențiale. În funcție de cine va câștiga alegerile prezidențiale deja vom vedea. Dacă Dodon va pierde alegerile este evident că orice alt președinte va fi interesat să-și ia alt Guvern”, a declarat analistul Roman Mihăieș.

„Nu exclud că PSRM va sacrifica PDM fără probleme, dacă interesele acestui partid o vor cere”

În opinia analistului politic, Ion Tăbîrță, PSRM tinde să se mențină la guvernare, însă pentru PDM actual guvernării este unul de lungă durată, iar pentru socialiști actul guvernării este până la alegerile prezidențiale pentru ca să-i asigure lui Igor Dodon un nou mandat de președinte.

Ion Tăbîrță

„Putem spune că avem 3 grupuri în Parlament. Primul grup este cel din tabăra guvernării. Este vorba despre PSRM și PDM. Aici este clar că avem un grup lider – PSRM, iar poziția PD nu prea este clară. Tot ce are PD este ca număr prezență destul de bună în Guvern. Avem un al doilea grup, care la un moment dat s-a numit blocul anti-guvernare, dar așa și nu s-a constituit într-un bloc. Un grup care se află în rivalitate directă, chiar personală cu guvernarea. Este acest grup, descendentul vechiului regim Plahotniuc și cei din Pro-Moldova care s-au desprins de la PDM. Și Partidul Șor care, la fel, este un produs al regimului oligarhic. Avem o rivalitate directă dintre Pro-Moldova și PDM și Partidul Șor cu Partidul Socialiștilor. Mă refer la rivalitate directă pe segmentul electoral. Și avem al treilea grup format din partide europene – care, după aceste partide au fost la guvernare, acum se observă o lipsă de unitate sau anumite divergențe pe anumite momente principiale. La nivel de colaborare în Parlament, 90 – 95% aceste partide au o poziție comună.

Este evident că PSRM tinde să se mențină la guvernare. Cred că strategia PSRM-ului se va schimba, dar trebuie să luăm în calcul de evoluția sondajelor și atunci va apărea întrebarea care va fi rostul PDM-ului în anumite ecuații politice. Nu exclud că PSRM va sacrifica PDM fără probleme, dacă interesele acestui partid o vor cere. Celelalte două grupuri, care vor să schimbe guvernarea, diferă modalitățile și de aici apar divergențe. Desigur că Pro-Moldova și Partidul Șor vor să schimbe actualul Guvern și să schimbe altul. Pentru ei orice asociere cu PAS și Platforma DA nu aduce niciun prejudiciu de imagine. Dar această problemă există pentru celelalte partide, cât pentru PAS, cât și pentru Platforma DA. În interpretarea lor, orice asociere directă sau indirectă, chiar și un simplu vot cu celelalte 2 partide, ar aduce o anumită umbră în imaginea liderilor, în special pentru imaginea Maiei Sandu. PAS încearcă să arunce mingea pe terenul PD-ului, spunând că voturi trebuie să fie de la democrați. Însă acest fenomen al traseismului politic care a adus această rivalitate în Parlament la limită, am avut și o demonstrație de forță în cazul Gațcan”, susține Tabîrță.

Potrivit analistului, PAS ar tergiversa semnarea moțiunii de cenzură, iar prin aceasta, indirect, „face un serviciu Guvernului Chicu”.

„În cazul în care Platforma DA va depune o moțiune de cenzură, avem mai multe etape, prima – ca această moțiune să fie semnată de către PAS. După aceasta vedem ce vor face restul opoziției, dacă ea va fi susținută de PAS pentru a fi înregistrată în Parlament, atunci această moțiune, la sigur, va întruni 49 de voturi. Este interesant ce vor face celelalte partide, în special cei din PDM în rândurile căruia sunt mulți nemulțumiți de Guvernul Chicu, dar și de poziția partidului în cadrul alianței cu PSRM.

Un scenariu ar fi ca să treacă această moțiune de cenzură. PAS spune că se conduce după modul de decizii interne, Platforma DA spune că se pierde timp. Fiecare încearcă să-și apere poziția sa. Dacă PAS este de acord, atunci urmează un alt scenariu. Toți sunt de acord să dea Guvernul Chicu, mă refer la opoziție, dar deja când, cu cine, în ce mod – sunt foarte multe divergențe. Dacă această moțiune de cenzură va fi înregistrată, probabil, vor începe alte discuții. Dar asta nu înseamnă că discuții nu vor fi până atunci, ca să adune voturile pentru demitere și totodată voturile pentru crearea unui nou Guvern. Dar vedem ultimele tendințe ale Guvernului de a schimba regulile electorale înainte de un scrutin și evident că toate aceste reguli sunt schimbate într-un mod care să-i favorizeze pe socialiști și Igor Dodon, și de aici pornește această acțiune a Platformei DA. Cumva PAS-ul tergiversând face un serviciu Guvernului Chicu indirect. Pentru că, probabil, anumiți deputați de la PDM la moment nu sunt hotărâți să întreprindă anumite acțiuni, deoarece nu au nicio certitudine că va acționa PAS. Sunt poate acțiuni bine calculate sau, poate, în opinia celor de la PAS sunt în hazardare“, a declarat pentru Ziarul de Gardă politologul Ion Tabîrță.

„Lupta continuă”

Și analistul politic Anatol Țăranu susține că ultimele mișcări de pe arena politică sunt dictate de scrutinul prezidențial din 1 noiembrie. Politologul este de părere că „opoziția parlamentară nu este capabilă să îndrepte această criză în propriul beneficiu”.

Anatol Țăranu

„Avem o criză politică legată de cea parlamentară – o criză a guvernării. Luate toate împreună creează un fundal pentru apropiatele alegeri prezidențiale. În același timp, opoziția parlamentară nu este capabilă să îndrepte această criză în propriul beneficiu din motiv că opoziția este una eterogenă și există contradicții între diferite partide. Aceste contradicții sunt legate de interesele electorale care vizează alegerile prezidențiale. În primul rând este vorba despre poziția Maiei Sandu care a fost cel mai bine clasat pe filiera dreptei, dar dumneaei ezită să riște cu propria reputație electorală cu o posibilă aliere cu acea parte a opoziției parlamentare care este catalogată ca opoziție oligarhică. Toate acestea luate împreună creează un mozaic extrem de complicat. Acesta este politicul moldovenesc înainte de canicula parlamentară”, susține Anatol Țăranu.

Totodată, expertul ne-a comunicat că este foarte probabil că Guvernul Chicu va supraviețui acestei sesiuni parlamentare, iar principalele evenimente se vor dezvolta în următoarea sesiune, după revenirea deputaților din vacanță.

„Este greu de spus care va fi soarta moțiunii de cenzură inițiată de Platforma DA. Depinde de poziția PAS, care va fi determinată sâmbătă la Consiliul Național. Iar, deocamdată, Platforma ezită să semneze această moțiune de cenzură cu alte formațiuni parlamentare. Și aceasta, la fel, este o dificultate care dă șanse de supraviețuire Guvernului Chicu. E complicat de spus dacă Guvernul Chicu se va menține până la alegerile prezidențiale. Interesul opoziției este ca actualul Executiv să cadă și să fie format un nou Guvern care să gestioneze pe poziții democratice libera organizare a alegerilor prezidențiale. Dar interesul majorității parlamentare este ca Guvernul Chicu să supraviețuiască. Deci, lupta continuă”, a conchis analistul.

Deputații Platformei DA, 11 la număr, au formulat și semnat marți, 14 iulie, moțiunea de cenzură înaintată împotriva Guvernului condus de Ion Chicu.

Tot marți, deputatul Octavian Țîcu a anunțat că a semnat moțiunea de cenzură, iar liderul fracțiunii parlamentare Pro Moldova, Andrian Candu, a anunțat miercuri, 15 iulie, că fracțiunea din care face parte va semna și va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ion Chicu.

Autorii documentului susțin că așteaptă până joi, 16 iulie, decizia Partidului Acțiune și Solidaritatea(PAS). Fracțiunea PAS are 14 deputați. Totuși, PAS ar urma să decidă dacă va susține moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Chicu sâmbătă, 18 iulie, la Consiliul Național Politic.

Moţiunea de cenzură exprimă retragerea încrederii acordate Guvernului la învestitură. Potrivit legii, moţiunea de cenzură asupra activităţii Guvernului poate fi iniţiată de cel puţin 1/4 din numărul deputaţilor aleşi.