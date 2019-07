Începând de azi se schimbă vârsta de pensionare în R. Moldova

Începând cu astăzi, 1 iulie, se majorează vârsta standard de pensionare. Bărbaţii au dreptul la pensie dacă au împlinit 63 de ani şi au acumulat un stagiu de cotizare de 34 de ani. Femeile se vor pensiona la vârsta de 58 de ani şi şase luni, având un stagiu de cotizare de 31 de ani şi jumătate. Atât bărbaţii, cât şi femeile la atingerea vârstei de pensionare pot beneficia de pensie şi în condiţiile unui stagiu de cotizare incomplet, de cel puţin 15 ani.

Potrivit unui comunicat de presă al Casei Naţionale de Asigurări Sociale (CNAS), majorarea treptată a vârstei standard de pensionare până la 63 de ani şi majorarea stagiului complet de cotizare până la 34 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei se face eşalonat, începând cu 1 iulie 2017, conform modificărilor operate în Legea privind sistemul public de pensii.

Pentru femei, vârsta de pensionare creşte anual cu şase luni, până va atinge vârsta standard de pensionare de 63 de ani, la 1 iulie 2028. Stagiul complet de cotizare de 34 de ani se va aplica pentru femei din 1 iulie 2024.

Pentru femeile care au născut şi au educat până la vârsta de opt ani cinci şi mai mulţi copii se aplică vârstele standard de pensionare diminuate cu trei ani.

Începând cu 1 aprilie 2017 la stabilirea pensiei nu se mai prezintă certificatele de salariu de la activităţile realizate până la 1 ianuarie 1999. Pensia se calculează doar în baza venitului asigurat realizat după 1 ianuarie 1999 reflectat în contul personal de asigurări sociale al persoanei asigurate, din Registrul de Stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, care este administrat de CNAS. La stabilirea pensiei se ia în considerare stagiul de cotizare realizat în toată perioada de activitate confirmat prin carnetul de muncă şi contul personal de asigurări sociale.



Pentru a beneficia de pensie de la data atingerii vârstei de pensionare, cererea şi actele necesare se depun la Casa teritorială de asigurări sociale de la locul de trai în termen de 30 de zile de la această dată. În cazul depunerii cererii de pensionare cu depăşirea termenului de 30 de zile, pensia pentru limită de vârstă se va acorda de la data prezentării ultimului act necesar.