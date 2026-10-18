IGSU, avertisment înaintea ploilor puternice: evitați deplasările și nu traversați zonele inundate

Evitați deplasările neesențiale, nu traversați zonele inundate și nu parcați automobilele în apropierea copacilor sau a construcțiilor instabile. Sunt câteva dintre recomandările Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în contextul codului galben de ploi puternice, valabil pe întreg teritoriul R. Moldova, începând de duminică, 18 octombrie, ora 18:00, până luni, 19 octombrie, la aceeași oră. Meteorologii prognozează precipitații de până la 49 de litri pe metru pătrat.

Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul menționat, pe arii extinse sunt prognozate ploi însemnate cantitativ. Cantitățile de precipitații acumulate vor varia între 15 și 49 de litri pe metru pătrat, inclusiv în intervale scurte de timp.

În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a publicat o serie de recomandări pentru prevenirea incidentelor și protejarea populației.

Ce recomandă salvatorii în timpul ploilor puternice

Reprezentanții IGSU îndeamnă cetățenii să evite deplasările în timpul precipitațiilor abundente, dacă acestea nu sunt strict necesare.

O atenție deosebită trebuie acordată zonelor inundate. Salvatorii avertizează că traversarea acestora, fie pe jos, fie cu mijloacele de transport, poate fi periculoasă, întrucât adâncimea apei este dificil de apreciat.

De asemenea, șoferii sunt îndemnați să nu parcheze și să nu staționeze în apropierea copacilor, panourilor publicitare, pilonilor sau altor construcții instabile.

IGSU recomandă populației să închidă geamurile și ușile locuințelor și să îndepărteze obiectele care ar putea fi luate de vânt sau de apă.

În trafic, conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență și să păstreze o distanță suficientă între vehicule.

Totodată, salvatorii avertizează cetățenii să nu atingă firele electrice căzute la pământ, deoarece acestea pot prezenta pericol de electrocutare.

În cazul producerii unor situații de risc sau al unor incidente care necesită intervenția echipelor specializate, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis duminică, 18 octombrie, o avertizare de cod galben de ploi puternice pentru întreg teritoriul R. Moldova, valabilă timp de 24 de ore.