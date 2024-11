G4Media Zbor cu jet privat la Madrid închiriat de firma Nordis. La bordul avionului: Marcel Ciolacu, candidat la prezidențialele din România, și mai mulți lideri PSD

Liderul Partidului Social Democrat (PSD) din România, Marcel Ciolacu, candidat la alegerile prezidențiale, a zburat în data de 3 mai 2022 cu destinația Madrid, împreună cu protejata sa, Sorina Stan (Docuz), într-un jet privat închiriat de Nordis, companie intrată în insolvență la începutul lunii octombrie. La bordul avionului se mai aflau liderii PSD Alfred Simonis, Sorin Grindeanu și Laura Vicol împreună cu soțul ei, Vladimir Ciorbă (co-acționar Nordis), transmite G4Media.

Acest zbor la Madrid (3-5 mai 2022), al doilea din cele cinci documentate de G4Media.ro, are loc în aceeași lună și același an în care au zburat la Nisa-Monaco (27-30 mai 2022). La Nisa au zburat în aceeași formație, dar fără Sorina Stan (Docuz). Datele de naștere ale Sorinei Stan (Docuz) din documentele de zbor către Madrid coincid cu datele Sorinei Stan Docuz din actele firmelor investigate de-a lungul timpului de G4Media.ro.

Sursa foto: G4media.ro

G4Media.ro a dezvăluit informația încă din data de 13 noiembrie, când a scris în premieră că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simons și Laura Vicol au zburat de mai multe ori cu jetul privat, iar în unele dintre acesta curse s-a aflat și Sorina Stan Docuz, apropiata premierului.

„Fac solicitări la toate companiile private să-mi spună dacă eu am zburat cu avion privat la Nisa cu Sorina Docuz. Este neadevărat total”, a declarat Marcel Ciolacu pentru G4Media.ro pe data de 13 noiembrie. Atunci Ciolacu a avut parțial dreptate: Nu a zburat la Nisa împreună cu Sorina Stan, ci la Madrid. Întrebat din nou, vineri, 22 noiembrie, de G4Media.ro care a fost scopul călătoriei la Madrid împreună cu Sorina Stan (Docuz) și ceilalți lideri PSD, Ciolacu nu a mai răspuns la întrebări.

Premierul român Marcel Ciolacu se află vineri la Budapesta, unde au loc discuții între miniștrii de interne din România, Bulgaria și Austria pe tema Schengen. Ciolacu s-a întâlnit în jurul prânzului cu premierul Ungariei, Viktor Orban.

Sorin Grindeanu a declarat pentru G4Media.ro, întrebat care a fost scopul vizitei și din ce bani a fost plătită: „Privat. Am plătit din banii mei”. Alfred Simonis a declarat pentru G4Media.ro, răspunzând la aceeași întrebare: „Repet ce v-am spus și la întrebarea precedentă, oriunde am zburat/călătorit în regim privat, am făcut-o din fondurile mele.” Sorina Stan Docuz nu a răspuns mesajelor G4Media.ro. Laura Vicol nu a răspuns nici ea mesajelor G4Media.ro. Cu o zi înainte, joi, 21 noiembrie, Vicol a avut o primă postare pe rețelele de socializare de la izbucnirea scandalului Nordis (7 octombrie). Soția lui Vladimir Ciorbă, co-acționar la Nordis, a postat o fotografie pe Instagram, în care apare un mic detaliu: un microfon de tip lavalieră atârnat la bluză.

Pe 3 mai, la Madrid s-au disputat meciuri din Turneul de tenis de Master Series. La feminin au avut meciuri Emma Răducanu și Bianca Andreescu, jucătoare cu origini românești. Meciuri din cadrul turneului de la Madrid au avut loc și în zilele de 4 și 5 mai. De asemenea, Madridul a găzduit pe 4 mai 2022 meciul Real Madrid – Manchester City din semifinalele Champions League.

Trei săptămâni mai târziu, liderii PSD au participat la finala Champions League de la Paris din data de 28 Mai 2022 disputată între Real Madrid și Liverpool. Liderii PSD au zburat tot cu jetul privat Țiriac Air de la Nisa la Paris pentru finală, de unde au revenit în aceeași noapte la Nisa.

Pe 18 noiembrie 2024, G4Media.ro a publicat în exclusivitate un document de zbor (cunoscut în industria aviatică drept „gendec”) din care rezulta că liderii PSD, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu, Alfred Simonis și Laura Vicol au zburat în anul 2022 cu jetul privat închiriat de la Țiriac Air de compania Nordis, care a intrat la începutul lunii octombrie în insolvență. Deși aceștia au negat că ar fi zburat vreodată cu jet privat închiriat de Nordis, cu toții figurează împreună cu copiii lor în așa numita „declarația generală” (gendec) a zborului din data de 30 mai 2022 pe ruta Nisa – București, de unde liderii PSD împreună cu copiii lor se întorceau de la Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco.

Anterior, premierul român Marcel Ciolacu a anunțat la o emisiune electorală difuzată la Antena 3 că deplasarea în Franța cu un avion privat a fost „un moft” și o „aroganță”, însă susține în continuare că a plătit-o cu proprii bani. Fără a aduce o dovadă în acest sens, Ciolacu a promis încă o dată că va prezenta chitanțele. A precizat apoi că va face asta după ce liderul PNL, Nicolae Ciucă, va demonstra cât a plătit pentru promovarea cărții sale.

G4Media.ro a documentat în total 5 zboruri dus-întors cu destinația Nisa efectuate în perioada martie – octombrie 2022, dar nu în toate au fost prezenți și liderii PSD. Costurile pentru cele cinci curse se ridică la câteva zeci de mii de euro fiecare (în jur de 30.000). Sumele se dublează aproape dacă avionul face escală sau execută alte curse.

În octombrie 2024, jurnaliștii de investigație de la Recorder au publicat o anchetă de amploare în care au dezvăluit cum funcționează schema frauduloasă a dezvoltatorului imobiliar Nordis și cum politicul este puternic conectat la afacere.