FOTO/ Proteste anti-guvernamentale în Bulgaria: Confruntări violente între manifestanți și poliție

Mii de oameni din Bulgaria protestează miercuri în fața Parlamentului din Sofia, în unul dintre cele mai mari proteste de până acum în două luni de demonstrații în care se cere demisia premierului Boiko Borisov, relatează Reuters, citat de Hotnews.ro.

În timpul protestului au izbucnit confruntări între protestatari și poliție, care a atacat manifestanții cu spray cu piper și a arestat 35 de oameni, transmite Hotnews.

Aceștia au zdruncinat de asemenea mașinile poliției, iar aproximativ 100 de ofițeri au fost afectați de sprayul cu piper pe care protestatarii l-au folosit împotriva forțelor de ordine, a spus șeful Poliției din Sofia, Georgi Hadzhiev. Oficialii din sănătate au spus că 45 de persoane, inclusiv ofițeri de poliție, sunt tratate acum în spital.

Pe de altă parte, potrivit site-ului de jurnalism de investigație Bivol, poliția ar fi folosit spray cu piper împotriva reporterilor TV.



#EU2020DE police brutality and terror at parlament opening #Bulgaria many kids gased mqss arrests pic.twitter.com/BefV2nf7lK