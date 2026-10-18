FOTO Două drone de atac, neutralizate în câteva minute. Imagini din operațiunea piloților români deasupra Mării Negre

Două drone de atac din familia Geran, dotate cu motoare cu reacție, au fost doborâte sâmbătă seară, 17 octombrie, de avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române, după ce au pătruns în spațiul aerian al țării, deasupra Mării Negre. Prima dronă a fost neutralizată după numai două minute, iar cea de-a doua după cinci minute de la intrarea în spațiul aerian românesc. Incidentul vine după o săptămână în care radarele militare au detectat opt situații distincte cu ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina, dintre care patru au implicat pătrunderi temporare în spațiul aerian al României, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN) din România.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN) din România, sistemele de supraveghere radar au detectat sâmbătă, 17 octombrie, un grup de ținte aeriene aflate la aproximativ 120 de kilometri est de Insula Șerpilor, care se deplasau în direcția sud-vest.

La ora 17:43, două avioane F-16 de la Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat pentru interceptarea țintelor.

Prima dronă a pătruns în spațiul aerian românesc la ora 17:59 și a fost doborâtă două minute mai târziu, la sud-est de Sulina. Cea de-a doua a intrat la ora 18:01 și a fost neutralizată la ora 18:05, la est de Sulina.

Ambele drone au fost doborâte deasupra apelor teritoriale ale României.

Ulterior, Ministerul Apărării a precizat că cele două aparate erau drone de atac din familia Geran, cu propulsie cu reacție.

Patru pătrunderi în spațiul aerian românesc, într-o singură săptămână

Incidentul de sâmbătă nu este unul izolat. Potrivit MApN, în săptămâna precedentă, radarele militare au detectat în opt situații distincte ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România.

În patru dintre aceste cazuri, dronele au pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc.

În aceeași perioadă, mai multe nave comerciale au fost lovite de drone în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României.