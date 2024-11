Fost președinte, despre rezultatul din primul tur al alegerilor prezidențiale: „Georgescu va avea în mine un adversar, Lasconi trebuie să pună mâna pe carte”

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a comentat pentru Digi24 rezultatul primului al alegerilor prezidențiale. Acesta spune că Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă nu puteau face altceva decât să demisioneze după rezultatele sub așteptări pe care le-au obținut.



Fostul președinte spune că România nu are decât opțiunea să o voteze pe Elena Lasconi în turul al doilea al prezidențialelor, dar i-a recomandat să studieze serios tratatele la care România este parte, dar și să se informeze în legătură cu situația geopolitică de pe glob.

Fostul șef al statului a explicat că îl cunoaște pe Călin Georgescu și știe cum gândește, iar din acest motiv va avea în el un adversar declarat.

„Eu m-am mai întâlnit cu Călin Georgescu, nu va avea în mine un susținător, România este o țară europeană și nu are nevoie de dubii identitare. Populația nu are nevoie de oameni care să se consulte cu Putin și care cred că valorile legionare pot fi propovăduite și astăzi.

Georgescu știe carte, dar credința pe care o are nu are nimic comun cu evoluțiile societății europene: familie, religie, biserică. Georgescu este mult peste ceea ce poate fi acceptat acum în UE, dar și în perioada interbelică. Legionarii nu erau acceptați. Credința lui nu are nimic cu credință modernă. Va avea în mine un adversar. Călin Georgescu nu este o soluție pentru România. Nu l-am acceptat ca premier în 2010 din aceste motive, când a căzut guvernul Boc”, a declarat Traian Băsescu.