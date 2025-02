LIVE TEXT Forțele ucrainene au folosit un lansator antiaerian portabil „Igla” pentru a doborî avionul de luptă rusesc Su-25. Război în Ucraina, ziua 1082

10:30 Forțele ucrainene au doborât sâmbătă un avion Suhoi-25 inamic, a anunțat ministerul apărării de la Kiev, adăugând că și un elicopter rusesc a fost probabil avariat la scurt timp în același loc, potrivit hotnews.ro

Potrivit Brigăzii 28 care operează pe acel front, o unitate a sa a folosit un lansator antiaerian portabil „Igla” pentru a doborî avionul de luptă rusesc Su-25.

Într-o postare pe Telegram, Brigada 28 a adăugat că un elicopter inamic de tip Mi-8 a încercat să intervină pentru a-l salva pe pilotul rus, dar a eșuat după ce a fost atacat de drone ucrainene și a plecat de acolo „șchiopătând”, iar pilotul de Sukhoi a fost lăsat în rumă.

Ministerul ucrainean al apărări a publicat pe X un clip video cu doborârea avionului rusesc:

💥 Warriors of the 28th Mechanized Brigade destroyed a russian Su-25 and likely damaged an enemy helicopter near Toretsk. pic.twitter.com/0cnYnMY0Ge