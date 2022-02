Focul i-a distrus casa, Diaspora o va repara

„Solidaritate la necazuri și dureri”, astfel și-a intitulat campania de caritate una dintre reprezentantele Diasporei noastre din Italia – Nata Scobioală, care și-a propus să colecteze fonduri pentru o vârstnică din satul Peresecina, raionul Orhei, victimă a unui incendiu.

Galina Locatenina are 76 de ani și, în urma unui incendiu, podul casei sale a fost distrus. În mesajul ce însoțea campania de colectare de fonduri Nata Scobioală scria că „acest incendiu a dezvăluit de fapt sărăcia și greutățile prin care trece Galina”.

Din același mesaj aflăm că Galina Locatenina locuiește într-o casă bătrânească, având multe probleme greu de soluționat la ai săi 76 de ani. Soarta a fost crudă cu ea. După ce a rămas absolut singură, acum îngrijește un nepot, părăsit încă la naștere de nora sa, care a plecat într-o direcție necunoscută și nu se mai cunoaște nimic despre ea. Nata Scobioală a aflat că, oricât de greu i-a fost și îi este, Galina Locatenina nu a apelat niciodată la primărie să se plângă de greutățile îndurate și să ceară vreun ajutor.

În scurt timp, cu suportul a 33 de donatori străini și locali, s-a colectat suma necesară pentru reparațiile de urgență și pentru reinstalarea rețelei electrice, distrusă de foc.

Solicitată de ZdG, Nata Scobioală, inițiatoarea campaniei de colectare de fonduri pentru repararea casei Galinei Locatenina, ne-a spus:

„În Italia am oportunitatea să fac strângere de fonduri, ceea ce în R. Moldova e aproape imposibil. Prima strângere a fost pentru altă Galina, de la Ignăței, Rezina, care a adoptat copiii vecinilor, am scris despre ei și la ZdG. I-am făcut o surpriză și i-am spus că nu am uitat de ea, adunasem o mie de euro. Acum, de bunica am aflat întâmplător de la fosta mea colegă Parascovia, din Peresecina. Mi-a scris că în urmă incendiului s-a descoperit și sărăcia în care trăiește bătrâna. Atunci, împreună, am hotărât să inițiez strângerea de foduri, dacă tot am oportunitatea asta. Sinceră să fiu, nu ne-am gândit că se vor strânge 3 mii euro în timp atât de scurt. Probabil mi-a rămas în sânge să mă implic, să ajut. De aici, de departe, doar atât pot, să adun bani și să-i trimit acasă”.