Firme din China și Kârgâzstan, acuzate că au ajutat Rusia să evite sancțiunile impuse de SUA. Schema în care ar fi implicat și oligarhul Ilan Șor

Departamentul Trezoreriei SUA a impus miercuri, 15 ianuarie, sancțiuni împotriva a peste 150 de entități și persoane fizice din China, Rusia și Republica Kârgâzstan implicate într-o schemă de eludare a sancțiunilor americane și care continuă să sprijine „efortul de război al Rusiei”. Pe lista de restricții figurează instituția financiară, Keremet Bank, ce are sediul în Republica Kârgâzstan.

Totodată, Trezoreria SUA subliniază că fostul deputat fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară” pentru escrocherie și spălare de bani, a fost implicat în discuțiile privind rolul instituției financiare din Kârgâzstan, Keremet Bank, în schema de eludare a sancțiunilor.

„Acțiunile de astăzi (miercuri, 15 ianuarie, n.red.) zădărnicesc capacitatea Kremlinului de a eluda sancțiunile noastre și de a avea acces la bunurile de care are nevoie pentru a construi arme folosite în războiul purtat în Ucraina”, a declarat secretarul adjunct al Trezoreriei SUA, Wally Adeyemo.

Astfel, conform Departamentului Trezoreriei SUA, cel puțin din vara anului 2024, funcționari ai instituției financiare, Keremet Bank, cu sediul în Republica Kârgâzstan, au coordonat cu funcționari ruși și cu reprezentanți ai băncii ruse Promsvyazbank (PSB), vizată de sancțiuni americane, o schemă de eludare a sancțiunilor prin care Keremet Bank facilita transferurile internaționale în favoarea Promsvyazbank.

„În 2024, Ministerul de Finanțe din Kârgâzstan a vândut pachetul de control al Keremet Bank unei firme asociate unui oligarh rus ce are legături cu guvernul Rusiei. Achiziționarea băncii a avut drept scop crearea unui centru de evaziune a sancțiunilor în favoarea Rusiei”, se spune în comunicatul Trezoreriei SUA.

Câteva dintre entitățile implicate în această schemă: Herbarium Office Management LLC (Herbarium), Aktsionernoe Obshchestvo Atlant Torg, Limited Liability Company Sigma Partners, Anhui Hongsheng International Trade Co Ltd, Qingyuan Fo Feng Leda Supply Chain Service Co Ltd, Xinjiang Financial Import And Export Co Ltd.

Fostul deputat fugar Ilan Șor, alături de oligarhul Vlad Plahotniuc, a fost sancționat de SUA, încă în 2022 „pentru acțiuni legate de corupție”.

lan Șor, liderul fostului partid cu același nume, a fugit din R. Moldova în iunie 2019, după căderea regimului Plahotniuc. În prezent, acesta se ascunde de justiția moldovenească în Federația Rusă.