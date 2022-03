Faimosul lunetist canadian, Wali, a aterizat în Ucraina. „Poate provoca până la 40 de decese pe zi”

Cel mai faimos lunetist din lume a aterizat în Ucraina. Mercenarul cunoscut sub numele de Wali este renumit pentru recordurile de decese provocate, în timpul războaielor din Afganistan, Iraq și Siria.



Astăzi, 10 martie, lunetistul canadian cu origini franceze, Wali, a ajuns în Ucraina. Acest lucru a fost anunțat de presa ucraineană. În urmă cu cinci zile, acesta spubnea că este pregătit să-i ajute pe ucraineni, în lupta cu invadatorii ruși.





⚡️The most famous sniper “Wali” has arrived in #Ukraine to fight against occupiers The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. “Vali” can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq





Walli este renumit pentru decesele pe care le-a provocat pe câmpurile de luptă din Afganistan, între 2009 și 2011, apoi, și în alte zone de conflict militar: Siria și Irak.



„Un lunetist bun tinde să facă în jur de 5-6 ucideri pe zi, pe un câmp de luptă. Un lunetist iscusit poate provoca de la 7 până la 10 decese pe zi. „Wali” poate oferi până la 40 de ucideri într-o singură zi. Aceste cifre sunt cele care l-au făcut o legendă în rândul armatei mondiale”, scrie Marca.com.



Canadianul deține recordul pentru un omor provocat de la cea mai mare distanță – 3,5 km, potrivit surselor media din presa occidentală.





