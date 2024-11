Erdogan: Turcia a rupt toate relațiile cu Israelul și nu intenționează să le restabilească

Turcia a rupt toate relațiile cu Israelul și nu intenționează să le restabilească, a declarat președintele Recep Tayyip Erdogan. „Noi, ca stat, am rupt relațiile cu Israelul. Momentan nu avem relații cu Israelul. Noi nu am făcut niciun pas pentru îmbunătățirea acestor relații pe viitor”, îl citează postul de televiziune TRT Haber, scrie The Moscow Times.

El a adăugat că Turcia va continua să facă presiuni asupra Israelului, iar Ankara rămâne un aliat al Palestinei. Potrivit acestuia, Turcia lucrează pentru a pune presiune asupra Israelului, încercând să obțină măsuri bazate pe principiile dreptului internațional.

„Turcia este țara care dă cel mai decisiv răspuns la crimele israeliene, inclusiv chiar și la încetarea relațiilor comerciale”, a spus Erdogan.

La sfârșitul lunii iulie, președintele turc a spus că Ankara ar putea trimite trupe în Israel din cauza acțiunilor Tel Avivului în privința Palestinei.

„Așa cum am intrat în Nagorno Karabakh și Libia, vom face același lucru cu ei”, a spus Erdogan. El a menționat că „nu există niciun motiv pentru care să nu facem asta”. În același timp, președintele turc nu a precizat dacă este vorba despre o operațiune militară sau altceva.

Ca răspuns la aceasta, șeful de atunci al Ministerului de Externe israelian, Israel Katz, l-a comparat pe președintele turc cu liderul irakian Saddam Hussein, care i-a susținut pe palestinieni, era în dușmănie cu Israelul

Erdogan pledează pentru soluționarea conflictului palestino-israelian prin crearea unui stat palestinian independent cu capitala în Ierusalimul de Est, în cadrul granițelor din 1967. La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu respinge ideea de „două state”.

De la izbucnirea războiului Israelului cu mișcarea palestiniană Hamas în octombrie 2023, președintele turc a criticat în mod repetat acțiunile armatei israeliene în Fâșia Gaza. În special, i-a comparat cu un „masacru”.